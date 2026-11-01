कहीं आपके घर की खिड़कियां भी तो हमेशा बंद नहीं रहतीं? जान लें इसके नुकसान

घर में बनाए रखें खुलापन और ताजगी

घर को सकारात्मक और खुशनुमा बनाए रखने के लिए केवल सजावट पर ध्यान देना काफी नहीं है। खिड़कियों की सही देखभाल और उनका नियमित इस्तेमाल भी जरूरी है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, साफ-सुथरी और खुली खिड़कियां घर में अच्छे वातावरण का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए उन्हें बेवजह बंद ना रखें, पर्दों और शीशों की सफाई करते रहें और खराब हिस्सों की मरम्मत कराएं। इन छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का प्रवेश बना रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।