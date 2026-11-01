कहीं आपके घर की खिड़कियां भी तो हमेशा बंद नहीं रहतीं? जान लें इसके नुकसान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की खिड़कियों को हमेशा बंद रखना अच्छा नहीं माना जाता है। खासतौर पर दिन के समय घर की खिड़कियां खोलने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि खिड़कियां बंद रखने से क्या नुकसान बताए गए हैं और वास्तु के अनुसार किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहना जरूरी है। जब खिड़कियां लंबे समय तक बंद रहती हैं, तो कमरे में हवा और प्राकृतिक रोशनी का प्रवेश कम हो जाता है। वास्तु मान्यताओं में इसे नकारात्मकता बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। इसका असर घर के माहौल और परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति पर पड़ने की बात कही जाती है। इसलिए सुबह और दिन के समय कुछ देर के लिए खिड़कियां खोलना अच्छा माना जाता है।
घर के हर हिस्से में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना वास्तु के प्रमुख नियमों में शामिल है। मान्यता है कि दरवाजों और खिड़कियों से ही घर के भीतर ऊर्जा का आवागमन होता है। अगर इन्हें हमेशा बंद रखा जाए, तो घर का वातावरण बोझिल महसूस हो सकता है। वास्तु के अनुसार, खिड़कियों को समय-समय पर खोलने से घर में ताजगी और सकारात्मकता बनी रहती है। इससे कमरों में प्राकृतिक हवा और रोशनी भी आसानी से पहुंचती है।
लगातार बंद कमरों में रहने से घर का माहौल घुटन भरा महसूस हो सकता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, प्राकृतिक रोशनी और हवा का पर्याप्त प्रवेश घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए जरूरी है। जब कमरे में अंधेरा और बासी हवा बनी रहती है, तो मन भी उदास महसूस कर सकता है। इसलिए दिन के समय खिड़कियां खोलकर सूर्य की रोशनी को घर के अंदर आने दें। इससे कमरों में खुलापन और ताजगी बनी रहती है।
वास्तु के अनुसार, खिड़कियों को खुला रखने के साथ उनकी साफ-सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार खिड़कियों के शीशों, फ्रेम और आसपास की जगह पर धूल जम जाती है। इससे घर के अंदर प्राकृतिक रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती। गंदे शीशे घर की सुंदरता भी बिगाड़ते हैं। इसलिए नियमित रूप से खिड़कियों की सफाई करें। साफ खिड़कियां घर को रोशन और व्यवस्थित दिखाती हैं। साथ ही कमरे में आने वाली रोशनी भी बाधित नहीं होती है।
खिड़कियों पर पर्दे लगाना घर की सजावट का अहम हिस्सा है, लेकिन पर्दों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए। बहुत मोटे और भारी पर्दे दिन के समय भी सूर्य की रोशनी को कमरे में आने से रोक सकते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसे पर्दे बेहतर माने जाते हैं जिनसे प्राकृतिक प्रकाश आसानी से अंदर पहुंच सके। दिन के समय मौसम के अनुसार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोल दें। इससे घर में रोशनी और हवा का आवागमन बना रहेगा।
अगर खिड़की खोलते या बंद करते समय आवाज आती है, तो उसे लंबे समय तक अनदेखा न करें। कई बार कब्जे, कुंडी या फ्रेम में खराबी के कारण खिड़की चरमराने लगती है। वास्तु मान्यताओं में ऐसी आवाजों को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए समय रहते खिड़की की मरम्मत कराएं। खराब हिस्सों को ठीक करवाने से खिड़की आसानी से खुलेगी और बंद होगी। इससे घर में अनावश्यक आवाज भी नहीं होगी और खिड़की का इस्तेमाल सुविधाजनक बना रहेगा।
वास्तु के अनुसार, सुबह और दिन के समय घर की खिड़कियां खोलना शुभ माना जाता है। इससे घर के भीतर प्राकृतिक रोशनी पहुंचती है और हवा का आवागमन बना रहता है। खासतौर पर उन कमरों की खिड़कियां जरूर खोलें, जहां दिनभर अंधेरा रहता है। हालांकि, मौसम, प्रदूषण और बाहर की स्थिति को ध्यान में रखना भी जरूरी है। तेज गर्मी, धूल या प्रदूषण होने पर खिड़कियां खोलने का समय सोच-समझकर तय करें।
घर को सकारात्मक और खुशनुमा बनाए रखने के लिए केवल सजावट पर ध्यान देना काफी नहीं है। खिड़कियों की सही देखभाल और उनका नियमित इस्तेमाल भी जरूरी है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, साफ-सुथरी और खुली खिड़कियां घर में अच्छे वातावरण का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए उन्हें बेवजह बंद ना रखें, पर्दों और शीशों की सफाई करते रहें और खराब हिस्सों की मरम्मत कराएं। इन छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का प्रवेश बना रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।