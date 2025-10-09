वास्तु के अनुसार करवा चौथ के दिन किन 5 चीजों को खरीदना माना जाता है शुभ?

करवा चौथ के दिन क्या खरीदना चाहिए?

सुहागिन स्त्री को पूरे साल करवा चौथ व्रत का इंतजार रहता है। प्रेम व समर्पण का प्रतीक करवा चौथ व्रत पति की लंबी आयु व सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 10 अक्तूबर, शुक्रवार को है। करवा चौथ के दिन व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और शाम को विधि-विधान से पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। वास्तु के अनुसार, करवा चौथ के दिन कुछ चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। जानें करवा चौथ के दिन क्या खरीदना होता है शुभ।