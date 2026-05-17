रोज शाम घर में जलाते हैं कपूर? ना करें ये गलतियां, जानें सही तरीका और समय

कपूर जलाने का सही तरीका

शाम के समय घर में कपूर का धुआं दिखाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और इससे नेगेटिविटी को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। हालांकि कपूर जलाने से जुड़े कुछ जरूरी हैं जिनका ध्यान रखना शुभ माना जाता है और इससे खूब लाभ भी मिलता है।