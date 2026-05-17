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रोज शाम घर में जलाते हैं कपूर? ना करें ये गलतियां, जानें सही तरीका और समय

Kapur Jalane Ke Fayde: घर में कपूर जलाने का सही तरीका, सही समय और दिशा वास्तु के हिसाब से जानें। पढ़ें कपूर जलाने के फायदे क्या होते हैं और इस दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए?

Garima SinghMay 17, 2026 05:44 pm IST
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कपूर जलाने का सही तरीका

शाम के समय घर में कपूर का धुआं दिखाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और इससे नेगेटिविटी को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। हालांकि कपूर जलाने से जुड़े कुछ जरूरी हैं जिनका ध्यान रखना शुभ माना जाता है और इससे खूब लाभ भी मिलता है।

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कपूर जलाने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र मान्यता के अनुसार उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण और पूर्व में कपूर जलाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिशा में कपूर जलाने से पॉजिटिविटी आती है और बुरी से बुरी नजर दूर होती है।

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सूर्यास्त के बाद जलाएं कपूर

धार्मिक मान्यता के अनुसार शाम की पूजा या फिर सूर्यास्त हो जाने के बाद ही कपूर जलाना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर का माहौल शुद्ध और शांत होता है जिससे घर की पॉजिटिव एनर्जी सुरक्षित रहती है।

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गंदी जगह ना जलाएं कपूर

कपूर जलाने से पहले जगह की साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। बाथरूम या गंदी जगह के आसपास कपूर जलाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की अच्छी एनर्जी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है।

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टूटे दीए में ना जलाएं कपूर

वास्तु मान्यता है कि टूटे हुए दीए या खराब बर्तन में कपूर जलाना अशुभ होता है। कपूर को हमेशा साफ दीए या थाली में ही जलाना बेहतर माना जाता है। इससे घर में अच्छी एनर्जी आती है और बुरी नजर अच्छे से दूर होती है।

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एक साथ ना जलाएं ज्यादा कपूर

अक्सर देखा जाता है कि कई लोग ज्यादा धुआं करने के लिए बहुत सारा कपूर एक साथ जला देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। जरूरत से ज्यादा कपूर जलाना सही नहीं माना जाता है।

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कपूर से जुड़ा प्रो टिप्स

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप कपूर के साथ कुछ लौंग भी जला लेंगे तो इसका असर दोगुना हो जाएगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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