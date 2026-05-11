कैंची से काटते हैं हाथ का कलावा? पढ़ें Raksha Sutra के बांधने-उतारने के नियम और मंत्र

कलावे को लेकर धार्मिक मान्यता

कलावा हिंदू धर्म में शुभता और आस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसे हाथ में बांधने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यक्ति को मानसिक मजबूती मिलती है। साथ ही इसे पहनने और उतारने के नियम भी हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। गलत तरीका अपनाने से ये हमारी जिंदगी पर बुरा असर भी डाल सकती है। आइए जानते हैं कलावा से जुड़े कुछ जरूरी नियमों को।