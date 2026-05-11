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कैंची से काटते हैं हाथ का कलावा? पढ़ें Raksha Sutra के बांधने-उतारने के नियम और मंत्र

Kalawa Ke Niyam: क्या आप भी हाथ में बंधा कलावा कैंची से काट देते हैं? एक ही जगह जानिए कलावा पहनने का मंत्र, किस हाथ में बांधें, कितनी बार लपेटें, कब उतारें और पुराने कलावे का क्या करना चाहिए।

Garima SinghMay 11, 2026 12:37 am IST
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कलावे को लेकर धार्मिक मान्यता

कलावा हिंदू धर्म में शुभता और आस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसे हाथ में बांधने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यक्ति को मानसिक मजबूती मिलती है। साथ ही इसे पहनने और उतारने के नियम भी हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। गलत तरीका अपनाने से ये हमारी जिंदगी पर बुरा असर भी डाल सकती है। आइए जानते हैं कलावा से जुड़े कुछ जरूरी नियमों को।

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कैंची से ना काटें हाथ का कलावा

अगर आप हाथ में बंधे हुए कलावे को उतारने के लिए कैंची या फिर किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल करते हैं तो अबसे ऐसा ना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से कलावे के शुभ प्रभाव कम हो जाता है।

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घर में शुरू होती हैं दिक्कत

ऐसा नहीं है कि आपने कलावा उतार दिया और फिर काम खत्म। सही तरीके से इसे उतारने का बुरा असर घर की स्थिति पर पड़ सकता है। गलत तरीका अपनाए जाने पर घर का माहौल खराब होगा। वहीं आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है।

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नया कलावा पहनते वक्त पढ़ें ये मंत्र

'येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वाम् अभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥

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किस हाथ में बांधें कलावा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुष दाहिने हाथ में कलावा बांधते हैं, जबकि महिलाएं इसे बाएं हाथ में पहनती हैं। इसे शुभ और परंपरा से जुड़ा नियम माना जाता है। अगली बार कलावा बांधते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें क्योंकि ये सही तरीका है।

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कलावा बंधवाते वक्त बंद रखें मुट्ठी

जब भी कलावा बंधवाएं तो मुट्ठी बंद करके रखें। आप इसमें एक रुपये का सिक्का रखें। मुट्ठी में अक्षत भी रखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है इससे सकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं जाती है और कलावे से मिलने वाला आशीर्वाद शरीर से ही जुड़ा रहता है।

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कलावा उतारने का सही तरीका

कलावा उतारते का सही तरीका बहुत ही आसान है। इसे धीरे-धीरे हाथ से खोलें क्योंकि ये तरीका ही शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को कलावा बदलना या उतारना अच्छा होता है।

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कितने दिन में बदलें कलावा

अगर आप एक ही कलावे को लंबे समय तक पहनकर रखते हैं तो ये सही नहीं है। हिंदू धर्म मान्यता के हिसाब से कलावे को 21 दिन बाद बदल देना चाहिए। बहुत ज्यादा पुराने कलावे को पहने रहेंगे तो इसका असर कम होता जाएगा।

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पुराने कलावे का क्या करें

पुराना कलावा अगर कूड़े में डाल देते हैं तो ऐसा ना करें। अगली बार से इसे किसी मंदिर के पास पेड़ के नीचे रख आएं। आप इसे किसी नदी या फिर बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। कलावे को इस तरह से हटाना सही तरीका माना जाता है।

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हाथ में कितनी बार लपेटे कलावा

नियम के अनुसार कलावे को हमेशा 3, 5 या फिर 7 बार हाथ में लपेटना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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