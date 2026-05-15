3, 5 या 7...कलाई पर कितनी बार लपेटकर कलावा बांधना शुभ होता है? जानिए सही नियम

पौराणिक कथाएं

भविष्य पुराण के अनुसार, देवताओं और असुरों के युद्ध के समय देवराज इंद्र असुरों से लड़ रहे थे। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी रक्षा और विजय की कामना से उनके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। इसी रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र को विजय मिली। तभी से कलावा बांधने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार, देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के लिए राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। इन पौराणिक घटनाओं से कलावा को पवित्र और शक्तिशाली माना जाने लगा।