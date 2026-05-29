काला कलावा पहनने से मिलते हैं ये 3 बड़े फायदे, जानें कितनी गांठ बांधें और कौन सा दिन है शुभ

काला कलावा पहनने का शुभ दिन

अगर आप काले रंग का कलावा पहनने वाले हैं तो इसे मंगलवार, शनिवार या फिर सोमवार के दिन पहनना शुभ होगा। महाकाल या फिर किसी भी शिव मंदिर में सोमवार के दिन पूजा करके आप ये कलावा वहां के पुजारी से बंधवा सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।