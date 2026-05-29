काला कलावा पहनने से मिलते हैं ये 3 बड़े फायदे, जानें कितनी गांठ बांधें और कौन सा दिन है शुभ

काल भैरव मंदिर या फिर किसी ज्योतिर्लिंग के आसपास आपने दुकानों में महाकाल लिखे हुए या फिर सादे काले रंग के कलावे बिकते हुए खूब देखे होंगे। बहुत से लोग लाल और पीले रंग वाला कलावा ही खरीदना या बंधवाना प्रिफर करते हैं लेकिन काला कलावा काफी पावरफुल होता है। आज जानें इसके फायदे और इसे बंधवाते हुए कितनी गांठे बंधनी चाहिए। साथ ही जानें इसे किस दिन बंधवाना शुभ होगा?
सनातन धर्म में काले रंग के कलावे से नकारात्मक चीजें हमसे दूर रहती हैं। अगर किसी को बार-बार बुरी नजर लगती है तो उसके लिए ये कलावा रामबाण साबित होगा।
धार्मिक मान्यता के हिसाब से काले रंग का कलावा पहनने से सोच पॉजिटिव होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इससे अपने काम पर अच्छे से फोकस हो पाता है। कुल मिलाकर काले रंग के कलावे को बंधवाते ही अंदर से एक अलग ही एनर्जी का एहसास होगा।
काले रंग के कलावे को शनिदेव और महाकाल से जोड़कर देखा जाता है। इसे बंधवाने से इनकी कृपा मिलती है। साथ ही मन शांत रहने लगता है और सुरक्षा की भावना अपने आप आ जाती है।
भगवान शिव के मंदिर खासकर कि महाकाल या फिर काल भैरव में आपको आशीर्वाद रूप में काले रंग का कलावा कभी ना कभी जरूर मिला होगा। दरअसल महाकाल को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। ऐसे में शिव भक्त काले रंग का कलावा पहनते हैं।
धार्मिक मान्यता है कि कलावा पहनते वक्त इसमें 3, 5 या फिर 7 गांठे लगवानी चाहिए। इसे शुभ मानते हैं। ज्यादातर लोग काले रंग के धागे में 3 गांठे लगवाते हैं। इसे सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
अगर आप काले रंग का कलावा पहनने वाले हैं तो इसे मंगलवार, शनिवार या फिर सोमवार के दिन पहनना शुभ होगा। महाकाल या फिर किसी भी शिव मंदिर में सोमवार के दिन पूजा करके आप ये कलावा वहां के पुजारी से बंधवा सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।