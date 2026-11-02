बच्चों की नजर कैसे उतारें? जानें 6 आसान तरीके

बच्चे सेंसीटिव होते हैं। कई बार बच्चों को बुरी नजर लग जाती है। अक्सर बुरी नजर लगने से बच्चों में चिड़चिड़ापन, रोना या बार-बार बिना वजह तबीत खराब होना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं बच्चों की नजर उतारने से असरदार उपाय-
नमक से नजर उतारने का चलन काफी पुराना है। थोड़ा का नमक लेकर क्लॉक विज तरीके से बच्चे के ऊपर से 6 बार वारे। फिर आखिर में एक बार एंटी क्लॉक विज तरीके से वारे। फिर इस नमक को पानी में बहा दें।
कलावा को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। मान्यता है मंत्रों के उच्चारण के साथ या बजरंगबली को अर्पित कलावा बांधने से नजर या बुरी शक्तियों से बचाव होता है। इसलिए बच्चे की कलाई पर कलावा बंधवा सकते हैं।
पानी से भी नजर उतारी जाती है। एक लोटे में साफ पानी लेकर बच्चे के ऊपर से 6 बार वारे फिर एक बार उलटी दिशा (एंटी-क्लॉकवाइज) वारे। फिर इस पानी को तिराहे पर फेंक दें।
कई लोग बच्चों की नजर उतारने के लिए सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी करते हैं। सूखी लाल मिर्च लें। बच्चे के सिर से पैर तक कम से कम 7 बार वार दें। फिर इसे आग में डालकर जला दें।
नजर उतारने के लिए नींबू और मिर्ची का उपाय बेहद कारगर माना जाता है। नींबू और हरी मिर्च लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 या 21 बार वारे। फिर इसे घर के बाहर किसी चौराहे पर फेंक दें।
एक कटोरी में कपूर जलाएं। बच्चे के ऊपर से 11 बार वारे। फिर इस कपूर को घर के बाहर या बालकनी में रखकर जलने दें। कपूर जलते समय आग और धुएं से दूरी बनाए रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।