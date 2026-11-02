बच्चों की नजर कैसे उतारें? जानें 6 आसान तरीके

कपूर से बुरी नजर उतारें?

एक कटोरी में कपूर जलाएं। बच्चे के ऊपर से 11 बार वारे। फिर इस कपूर को घर के बाहर या बालकनी में रखकर जलने दें। कपूर जलते समय आग और धुएं से दूरी बनाए रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।