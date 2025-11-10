कैसे घर की बुरी नजर दूर करें, जानें नजर उतारने के 6 आसान तरीके

घर में बुरी नजर लगने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। यही नहीं घर की बुरी नजर शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। घर की बुरी नजर का प्रभाव घर के सदस्यों की सेहत व जीवन पर देखने को मिलता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार, आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने और बुरी नजर हटाने के लिए कुछ आसान तरीका अपना सकते हैं।