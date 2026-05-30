Numerology: जून में मूलांक 1 और 3 रहें सतर्क! करियर, पैसे और सेहत को लेकर मानें ये सलाह

जून का महीना शुरू होने वाला है। नए महीने में मूलांक 1 और 3 के जातकों को कुछ मामलों में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। इस दौरान जल्दी लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों मूलांक को किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है?
मूलांक 1 और 3 के जातकों को जून के महीने में नौकरी और बिजनेस के मामले में सतर्क रहना है। किसी की बातों में आकर फैसला ना लें। ऑफिस में बहसबाजी करने से बचें। अपने काम पर फोकस करें और फालतू की बहस से बचें।
जून के महीने में आपका खर्चा बढ़ सकता है। ऐसे में पहले से ही पूरे महीने का बजट तैयार कर लें। फालतू के खर्चे ना करें। पैसों के लेनदेन से इस महीने बचने की कोशिश करें। कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी सही जानकारी ले लें। पैसों के मामले में सावधानी बरतेंगे तो नुकसान कम होगा।
जून के महीने में परिवार औऱ दोस्तों के करीब रहें। हालांकि बातचीत के वक्त शब्दों का ध्यान रखें। छोटी सी बात भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती हैं। अपनी बात को लोगों के सामने शांत तरीके से रखें। सामने वाले की बात सुनें और अमल करें।
काम में व्यस्त होने के नाते अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। खराब रूटीन से तनाव और नींद की दिक्कत हो सकती है। समय पर खाना खाएं। खूब पानी पिएं। हर दिन अपने लिए मी-टाइम जरूर निकालें।
जून के महीने में आप गुस्से में कोई भी फैसला ना लें। किसी की भी बात पर तुरंत भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले बड़े-बड़े ऑफर्स से दूरी बनाकर रखें। सतर्क रहेंगे तो बचाव करना आसान होगा।
हर एक काम प्लानिंग के साथ करें। सुबह की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करें। अगर कोई बड़ा सलाह दे तो जरूर सुनें। अपनी जिम्मेदारियों को समझें। धैर्य और समझदारी से चलेंगे तो जून का महीना काफी हद तक आपके लिए थोड़ी राहत ला सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।