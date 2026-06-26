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July Prediction Numerology: जुलाई का महीना किसके लिए होगा शुभ? इन तारीखों में जन्मे लोगों को मिलेंगी खुशियां

july Month Numerology: जुलाई का महीना कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोगों के लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। चेक करें क्या आप इस लिस्ट में शामिल हैं?

Garima SinghJun 26, 2026 11:04 pm IST
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इन लोगों के लकी होगा जुलाई का महीना

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3, 6 और 8 वालों के लिए जुलाई का महीना शुभ संकेत लेकर आ सकता है। करियर, पैसे और पर्सनल लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानिए इन लोगों के के लिए नया महीना क्या-क्या लेकर आ रहा है?

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मूलांक 3 के लिए कैसा होगा जुलाई का महीना?

अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। इस मूलांक का संबंध गुरु यानी जूपिटर से होता है। इन तारीखों में जन्मे लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे।

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मूलांक 3 के लिए सलाह

जुलाई के महीने में आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करें। नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। सही समय पर फैसला लेंगे तो चीजें आपके फेवर में होंगी।

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मूलांक 6 वालों के लिए कैसा होगा जुलाई?

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 होगा। इस मूलांक का संबंध शुक्र से है। जुलाई में आपको परिवार का साथ मिल सकता है। वहीं आर्थिक स्थिति सुधरने के भी योग हैं।

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मूलांक 6 के लिए सलाह

मूलांक 6 वालों के लिए यही सलाह है कि जुलाई के महीने में फिजूलखर्ची ना करें कोशिश करें कि बचत और खर्चे का सही बैलेंस बना रहे।

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मूलांक 8 वालों के लिए कैसा होगा जुलाई का महीना?

जिनका जन्म 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। इनका संबंध शनि देव से है। जुलाई का महीना इन लोगों के लिए कई मायने में खास होगा। नौकरी-बिजनेस में ग्रोथ होगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मन खुश रहेगा।

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मूलांक 8 के लिए सलाह

आपके लिए यही सलाह है कि आलस नहीं करना है। अपना काम पूरे मन से करते जाएं। हेक्टिक शेड्यूल के बीच आराम कर लें लेकिन ऐसा ना हो कि 2-3 दिन लगातार आप आलस में ही निकाल दें।

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जुलाई के महीने में रहें सतर्क

जुलाई के महीने में इन तीनों मूलांकों को जो भी अच्छा मौका मिले उसका लाभ जरूर उठाएं। कहीं से कुछ ऑफर आता है तो उसके बारे में सोचें। धैर्य और मेहनत के साथ ईमानदारी आपको खास मुकाम पर पहुंचा देगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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