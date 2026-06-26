July Born People: जुलाई में जन्मे लोगों में होती हैं ये 6 खूबियां, दिखता है सूर्य-चंद्रमा का असर

जुलाई वालों पर सूर्य-चंद्रमा का असर

ज्योतिष शास्त्र में जन्मे लोग या तो कर्क या फिर सिंह राशि के होते हैं। इन राशियों का कनेक्शन चंद्रमा और सूर्य से है। सूर्य की वजह से इनमें गजब का कॉन्फिडेंस होता है। इन्हें रॉयल लाइफ जीने में मजा आता है। वहीं चंद्रमा की वजह से ये काफी केयरिंग और क्रिएटिव होते हैं।