Numerology: ऐसे होते हैं मूलांक 8 वाले लोग, जन्माष्टमी से है खास कनेक्शन

जन्माष्टमी और नंबर 8 का गहरा नाता

आज जन्माष्टमी है और इस दिन का नंबर 8 से खास कनेक्शन होता है। दरअसल श्री कृष्ण मूलांक 8 है। उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था। श्री कृष्ण और नंबर 8 का कनेक्शन काफी गहरा है। आज जन्माष्टमी के दिन बात करेंगे मूलांक 8 वालों की। जानते हैं कि आखिर ये लोग कैसे होते हैं? साथ ही जानेंगे इनके पॉजिटिव और नेगेटिव प्वाइंट्स...