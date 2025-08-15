पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार वनवास के दौरान माता सीताजी को प्यास लगी, तभी श्रीरामजी ने चारों ओर देखा, तो उनको दूर-दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्‍होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता आसपास जहां कहीं पानी हो, वहां जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहां एक मयूर ने आकर श्रीरामजी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है।