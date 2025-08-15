Janmashtami 2025 Why does Lord Krishna wear a peacock crown on his head this is the reason सिर पर मोर मुकुट क्‍यों धारण करते हैं श्रीकृष्ण, ये है वजह!
सिर पर मोर मुकुट क्‍यों धारण करते हैं श्रीकृष्ण, ये है वजह!

जन्माष्टमी 15 और 16 अगस्त दो दिन मनाई जाएगी। बाल गोपाल का जन्मोत्सव हिंदू धर्म में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को मोर का मुकुट धारण करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो इसे क्यों धारण करते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

Dheeraj PalFri, 15 Aug 2025 07:06 PM
पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार वनवास के दौरान माता सीताजी को प्यास लगी, तभी श्रीरामजी ने चारों ओर देखा, तो उनको दूर-दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्‍होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता आसपास जहां कहीं पानी हो, वहां जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहां एक मयूर ने आकर श्रीरामजी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है।

पथ प्रदर्शक बना

चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूं, किंतु मार्ग में हमसे भूल-चूक होने की संभावना है। भगवान राम ने मयूर से पूछा कि आप ऐसा क्‍यों कह रहे हैं?

मयूर ने उत्तर दिया

तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में, मैं अपना एक-एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप‌ जलाशय तक पहुंच ही जाओगे।

मान्यता

जबकि मान्यता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ।

सौभाग्य प्राप्त हुआ

अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है, कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही।

कृष्ण ने धारण कर उतारा ऋण

तभी भगवान श्रीराम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेरकर, अपने जीवन का त्यागकर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कृष्‍णजी के रूप में अगला अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

