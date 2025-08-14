जन्माष्टमी पर करें इन 5 पावरफुल मंत्रों का उच्चारण, पूरे होंगे रुके हुए काम

16 अगस्त को है जन्माष्टमी

16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से कृष्ण जी प्रसन्न होकर ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ इन दिन अगर कुछ मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो कई रूके हुए काम भी बन जाते हैं। नीचे जानिए कुछ ऐसे ही मंत्रों के बारे में...