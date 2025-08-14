जन्माष्टमी पर करें इन 5 पावरफुल मंत्रों का उच्चारण, पूरे होंगे रुके हुए काम

16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से कृष्ण जी प्रसन्न होकर ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ इन दिन अगर कुछ मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो कई रूके हुए काम भी बन जाते हैं। नीचे जानिए कुछ ऐसे ही मंत्रों के बारे में...
अगर कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जन्माष्टमी वाले दिन ॐ श्रीं नम: श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा मंत्र का जाप कर लें।
जिन लोगों के घर संतान का आगमन नहीं हुआ है और वह संतान प्राप्ति के लिए काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं तो जन्माष्टमी के लिए देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते, देहिमे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः मंत्र का जाप कर लें।
अगर विवाह बार-बार टल जा रहा है और इसमें देरी हो रही है तो जन्माष्टमी वाले दिन आप एक खास मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम् क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्ल्भाय स्वाहा।
चौथा मंत्र है घर में सुख शांति के लिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो आप ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत: क्लेशनाशाय गोविंदाय नमोऽ नम: मंत्र का जाप कर सकते हैं।
करियर में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए भी एक मंत्र है जिसका उच्चारण आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कर सकते हैं। ये मंत्र है गोवल्लभाय स्वाहा।
जन्माष्टमी वाले दिन आप ऊपर दिए गए मंत्रों का जाप कभी भी कर सकते हैं। कान्हा के जन्म वाले समय के दौरान ही अगर इन मंत्रों का जाप करेंगे तो खूब लाभ मिलने वाले हैं।