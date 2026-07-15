भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ये 10 रोचक बातें हर भक्त को पता होनी चाहिए

भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी रोचक बातें

जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 24 जुलाई को होगा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग-अलग रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस रथ यात्रा में देश-दुनिया के अलग-अलग कोने से भक्त रथ की रस्सियां खींचने के लिए शामिल होते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दर्शन करने मात्र से भक्त को पापों से मुक्ति मिल जाती है। रथ यात्रा की रस्सियों को खींचने से सभी तीर्थ के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ये 10 रोचक बातें।