Fengshui Tips: घर में जेड प्लांट कहां-कहां रख सकते हैं? सही तरीका बढ़ाएगा मनी फ्लो

घर के अंदर यहां रखें

वहीं अगर आप इसे घर के अंदर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए दक्षिण-पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। ये दिशा धन से जुड़ी मानी जाती है। यहां पर जेड प्लांट को रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और करियर में नए मौके मिलने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है।