Fengshui Tips: घर में जेड प्लांट कहां-कहां रख सकते हैं? सही तरीका बढ़ाएगा मनी फ्लो

फेंगशुई की दुनिया में जेड प्लांट को बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में लगाने से सुख-समृद्धि आती है। नियम के अनुसार अगर जेड प्लांट को सही जगह पर रखा जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और मनी फ्लो भी बढ़ता है।
नियम के अनुसार इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे घर में अच्छी एनर्जी तो आती ही है साथ ही घर की नेगेटिविटी भी काफी हद तक खत्म होती है। इसे मुख्य द्वार पर दाईं ओर रखना चाहिए।
वहीं अगर आप इसे घर के अंदर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए दक्षिण-पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। ये दिशा धन से जुड़ी मानी जाती है। यहां पर जेड प्लांट को रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और करियर में नए मौके मिलने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है।
जेड प्लांट को ऑफिस के टेबल पर भी रख सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में इसे रखना है तो अपने डेस्क पर इसे पूर्व या फिर दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें। वहीं स्टूडेंट्स इसे अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। माना जाता है कि इससे काम और पढ़ाई के लिए सही फोकस बन पाता है।
फेंगशुई नियम के अनुसार जेड प्लांट को घर के लिविंग एरिया में रखना भी सही होगा। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा में भी इसे रखना सही होगा। फेंगशुई मान्यता है कि इससे घर का माहौल अच्छा होता है और धीरे-धीरे सारे काम भी बनने लगते हैं।
जेड प्लांट को कभी भी बाथरूम या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। साथ ही इसे अंधेरी जगह पर रखना भी सही नहीं माना जाता है। अगर इसकी पत्तियां सूख जाए तो इसे तुरंत हटा दें। समय-समय पर इसकी सफाई करते रहें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।