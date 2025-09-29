is lending salt good or bad as per vastu shastra वास्तु शास्त्र: नमक किसी को उधार देना शुभ होता है या अशुभ
वास्तु शास्त्र: नमक किसी को उधार देना शुभ होता है या अशुभ

वास्तु शास्त्र: नमक किसी को उधार देना शुभ होता है या अशुभ

वास्तु शास्त्र में नमक का विशेष महत्व है। इसे न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला तत्व माना जाता है, बल्कि यह ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक को उधार देना या लेना आपके घर की सकारात्मकता और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है? आइए, जानें कि नमक उधार देना शुभ है या अशुभ।

Navaneet RathaurMon, 29 Sep 2025 08:37 PM
वास्तु शास्त्र में नमक का महत्व

वास्तु शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। इसे घर में सही स्थान पर रखने से सकारात्मकता बढ़ती है। वास्तु के अनुसार, नमक का उपयोग घर की शुद्धि और समृद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन इसका उधार देना या लेना कुछ नियमों पर निर्भर करता है।

नमक उधार देना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नमक उधार देना आमतौर पर अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसे उधार देने से घर की समृद्धि और सकारात्मकता बाहर जा सकती है। खासकर, रात के समय नमक देना या लेना वर्जित है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इसलिए, वास्तु विशेषज्ञ इसे टालने की सलाह देते हैं।

नमक और नकारात्मक ऊर्जा

वास्तु में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला माना जाता है। जब आप नमक उधार देते हैं, तो यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी साथ ले जा सकता है। इससे घर में तनाव, आर्थिक परेशानी या स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही, उधार लिया हुआ नमक नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में ला सकता है, जो परिवार की शांति को भंग कर सकता है।

नमक उधार लेने के नुकसान

वास्तु के अनुसार, किसी और से नमक उधार लेना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दूसरे घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। यह परिवार में कलह, आर्थिक तंगी या मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। यदि आपको नमक की जरूरत है, तो इसे बाजार से खरीदना बेहतर है, ताकि आपकी ऊर्जा शुद्ध रहे।

नमक का सही उपयोग

नमक का उपयोग वास्तु में घर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नमक को पानी में मिलाकर पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसे घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन, नमक को हमेशा ढककर रखें और इसे उधार देने से बचें। नियमित रूप से पुराना नमक बदलें ताकि ऊर्जा संतुलित रहे।

नमक के वास्तु उपाय

नमक को कांच या स्टील के बर्तन में रखें, प्लास्टिक से बचें। हर अमावस्या को पुराना नमक बदलें। घर के मुख्य द्वार पर नमक का पानी छिड़कें। नमक को रसोई में दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें। नमक उधार देने या लेने से पहले वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। इन उपायों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

नमक और वास्तु का संतुलन

वास्तु शास्त्र में नमक को शक्तिशाली और ऊर्जा का संतुलन तत्व माना जाता है। नमक उधार देना या लेना वास्तु के अनुसार अशुभ हो सकता है, क्योंकि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसलिए, नमक को उधार देने से बचें और वास्तु के नियमों का पालन करें। सही दिशा में नमक का उपयोग समृद्धि और शांति ला सकता है। वास्तु उपाय अपनाकर अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

