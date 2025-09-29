वास्तु शास्त्र: नमक किसी को उधार देना शुभ होता है या अशुभ

नमक और वास्तु का संतुलन

वास्तु शास्त्र में नमक को शक्तिशाली और ऊर्जा का संतुलन तत्व माना जाता है। नमक उधार देना या लेना वास्तु के अनुसार अशुभ हो सकता है, क्योंकि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसलिए, नमक को उधार देने से बचें और वास्तु के नियमों का पालन करें। सही दिशा में नमक का उपयोग समृद्धि और शांति ला सकता है। वास्तु उपाय अपनाकर अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)