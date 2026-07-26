घर के मेन गेट पर भगवान की फोटो लगाना शुभ या अशुभ? जान लें सही नियम

सही नियमों से लाभ

वास्तु के सही नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। मुख्य द्वार को साफ-सुथरा रखें और शुभ चिह्न लगाएं। भगवान का स्थान मंदिर में सुनिश्चित करें। इन छोटी बातों का ध्यान रखने से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।