वास्तु शास्त्र: घर में शुभ-लाभ से लेकर स्वास्तिक बनाने का क्या महत्व है?

सुख-समृद्धि का प्रतीक

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में स्वास्तिक और शुभ-लाभ सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। इन्हें सही दिशा और विधि से बनाने से घर में शांति, धन और खुशहाली आती है। इन प्रतीकों का उपयोग न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि ग्रहों के दोषों को भी कम करता है। वास्तु और ज्योतिष के इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)