वास्तु शास्त्र: घर में शुभ-लाभ से लेकर स्वास्तिक बनाने का क्या महत्व है?

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में शुभ-लाभ और स्वास्तिक जैसे प्रतीकों का विशेष महत्व है। ये प्रतीक घर में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, जबकि शुभ-लाभ समृद्धि का प्रतीक है। आइए जानें कि इन प्रतीकों को घर में बनाने का क्या महत्व है।

Navaneet RathaurFri, 3 Oct 2025 05:48 PM
1/7

स्वास्तिक का वास्तु महत्व

वास्तु शास्त्र में स्वास्तिक को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार या पूजा कक्ष में बनाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। स्वास्तिक चार दिशाओं को दर्शाता है, जो जीवन में संतुलन लाता है। इसे लाल कुमकुम या हल्दी से बनाना शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मकता और शांति को बढ़ावा देता है।

2/7

ज्योतिष में स्वास्तिक का महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्वास्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है, जो विघ्नहर्ता हैं। इसे घर में बनाने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, विशेष रूप से बुध और केतु के दोष। स्वास्तिक को पूजा स्थल पर बनाना मंगलकारी होता है, क्योंकि यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह कार्यों में सफलता और मानसिक शांति प्रदान करता है।

3/7

शुभ-लाभ का वास्तु महत्व

वास्तु शास्त्र में शुभ-लाभ को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे मुख्य द्वार या व्यापारिक स्थल पर लिखने से आर्थिक प्रगति होती है। शुभ-लाभ प्रतीक लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा को आकर्षित करता है। इसे उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में बनाना सबसे शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा धन और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है।

4/7

ज्योतिष में शुभ-लाभ का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शुभ-लाभ को धन और समृद्धि के ग्रह शुक्र और गुरु से जोड़ा जाता है। इसे घर या दुकान में लिखने से धन योग मजबूत होता है। दीपावली या अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसरों पर शुभ-लाभ लिखना विशेष फलदायी होता है। यह नकारात्मक ग्रह प्रभावों को कम करता है और परिवार में सुख-समृद्धि लाता है।

5/7

स्वास्तिक और शुभ-लाभ बनाने के नियम

वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, स्वास्तिक और शुभ-लाभ को शुद्ध स्थान पर बनाना चाहिए। स्वास्तिक को दक्षिणावर्त बनाएं और शुभ-लाभ को साफ, सुंदर लेखन में लिखें। कुमकुम, हल्दी या चंदन का उपयोग करें। इन्हें मुख्य द्वार, पूजा कक्ष या तिजोरी पर बनाएं। गंदे या टूटे-फूटे स्थान पर इन्हें बनाने से बचें, क्योंकि यह अशुभ हो सकता है।

6/7

सकारात्मक ऊर्जा के लिए टिप्स

स्वास्तिक को उत्तर-पूर्व दिशा में बनाएं। शुभ-लाभ को तिजोरी या दुकान के गल्ले पर लिखें। नियमित रूप से प्रतीकों को साफ करें और नवीनीकरण करें। पूजा के समय स्वास्तिक के पास दीपक जलाएं। इन उपायों से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है।

7/7

सुख-समृद्धि का प्रतीक

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में स्वास्तिक और शुभ-लाभ सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। इन्हें सही दिशा और विधि से बनाने से घर में शांति, धन और खुशहाली आती है। इन प्रतीकों का उपयोग न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि ग्रहों के दोषों को भी कम करता है। वास्तु और ज्योतिष के इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

