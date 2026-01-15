Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणघरों के झगड़ों से हैं तंग, तो आजमाएं ये वास्तु टिप्स, आएगी खुशहाली और शांति

घरों के झगड़ों से हैं तंग, तो आजमाएं ये वास्तु टिप्स, आएगी खुशहाली और शांति

हर कोई चाहता है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन कई बार वास्तु ठीक नहीं होने की वजह से घर में तनाव, कलह होते हैं। साथ ही नकारात्मकता और अशांति भी बनी रहती है। ऐसे में अगर आप भी वास्तुदोष को ठीक करना चाहते हैं, तो कुछ वास्तु उपाय कर सकते हैं, जिससे की घर में सुख शांति बनी रहे।

Dheeraj PalJan 15, 2026 05:58 pm IST
ईशान कोण को सकारात्मक बनाएं

ईशान कोण ऐसा स्थान होता है जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। घर में ईशान कोण उस दिशा को कहते हैं जो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में आता है। इस दिशा को हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए। यह दिशा पूजा घर बनाने के लिए सर्वोत्तम रहती है। इससे घर में सुख शांति का आगमन भी हो सकता है।

सेंधा नमक का सरल उपाय

घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, तो इसके लिए आप अपने घर मे थोड़ा सा सेंधा नमक घर के सभी कोने में थोड़ा-थोड़ा रख दें और हर माह इसे बदल दें। इस उपाय को करने से घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और परिवार मे शांति का माहौल बना रहता है।

बुद्ध भगवान की मूर्ति करें स्थापित

वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान बुद्ध की प्रतिमा बहुत शुभ होती हैष घर के ईशान कोण में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने से सकारात्मकता आती है।

मुख्य द्वार पर रखें ये सावधानियां

घर के वास्तु शास्त्र पर घर के मुख्य द्वार का बहुत प्रभाव पड़ता है। घर के मुख्य पर गंदगी नहीं होनी चाहिए ऐसा होने पर मां लक्ष्मी रूष्ट हो जाती है। घर के मुख्य द्वार को हमेशा तोरण और बंदनवार से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर तुलसी, मनी प्लांट, अशोक, या चमेली जैसे पौधे लगाना शुभ है। इन्हें उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखें।

सोने का कमरा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का वो कमरा जिसमें हम सोते हैं, उसका सीधा संबंध हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। सोते समय अपने सिर को दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना चाहिएय इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि, बिस्तर के सामने कोई दर्पण न लगा हो।

अन्य उपाय

इसके अलावा ऐसी ध्वनियां या सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे घर में भावनात्मक शांति बरकरार रहे। घर में विंड चाइम, घंटी या सिंगिंग बाउल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर के स्थान पर चंदन या कपूर का उपयोग करें।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

