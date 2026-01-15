घरों के झगड़ों से हैं तंग, तो आजमाएं ये वास्तु टिप्स, आएगी खुशहाली और शांति

ईशान कोण ऐसा स्थान होता है जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। घर में ईशान कोण उस दिशा को कहते हैं जो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में आता है। इस दिशा को हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए। यह दिशा पूजा घर बनाने के लिए सर्वोत्तम रहती है। इससे घर में सुख शांति का आगमन भी हो सकता है।
घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, तो इसके लिए आप अपने घर मे थोड़ा सा सेंधा नमक घर के सभी कोने में थोड़ा-थोड़ा रख दें और हर माह इसे बदल दें। इस उपाय को करने से घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और परिवार मे शांति का माहौल बना रहता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान बुद्ध की प्रतिमा बहुत शुभ होती हैष घर के ईशान कोण में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने से सकारात्मकता आती है।
घर के वास्तु शास्त्र पर घर के मुख्य द्वार का बहुत प्रभाव पड़ता है। घर के मुख्य पर गंदगी नहीं होनी चाहिए ऐसा होने पर मां लक्ष्मी रूष्ट हो जाती है। घर के मुख्य द्वार को हमेशा तोरण और बंदनवार से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर तुलसी, मनी प्लांट, अशोक, या चमेली जैसे पौधे लगाना शुभ है। इन्हें उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का वो कमरा जिसमें हम सोते हैं, उसका सीधा संबंध हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। सोते समय अपने सिर को दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना चाहिएय इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि, बिस्तर के सामने कोई दर्पण न लगा हो।
इसके अलावा ऐसी ध्वनियां या सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे घर में भावनात्मक शांति बरकरार रहे। घर में विंड चाइम, घंटी या सिंगिंग बाउल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर के स्थान पर चंदन या कपूर का उपयोग करें।
