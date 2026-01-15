घरों के झगड़ों से हैं तंग, तो आजमाएं ये वास्तु टिप्स, आएगी खुशहाली और शांति

मुख्य द्वार पर रखें ये सावधानियां

घर के वास्तु शास्त्र पर घर के मुख्य द्वार का बहुत प्रभाव पड़ता है। घर के मुख्य पर गंदगी नहीं होनी चाहिए ऐसा होने पर मां लक्ष्मी रूष्ट हो जाती है। घर के मुख्य द्वार को हमेशा तोरण और बंदनवार से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर तुलसी, मनी प्लांट, अशोक, या चमेली जैसे पौधे लगाना शुभ है। इन्हें उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखें।