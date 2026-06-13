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रोजमर्रा की आदतों में करें सुधार, सूर्य, गुरू और शनि समेत मजबूत होंगे सभी 9 ग्रह, जानिए नियम

वैदिक ज्योतिष में नौ ग्रह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। जब ये ग्रह कुंडली में मजबूत होते हैं तो सुख, सफलता और शांति मिलती है, लेकिन कमजोर होने पर परेशानियां घेर लेती हैं। अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की कुछ आसान आदतों को अपनाकर हम इन ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं।

Navaneet RathaurJun 13, 2026 07:40 pm IST
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सूर्य को मजबूत करने की आदत

सूर्य आत्मा और तेज का कारक है। इसे मजबूत करने के लिए हर दिन सूर्योदय से पहले उठें और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करें। बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें प्रणाम करें। नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है।

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चंद्रमा को मजबूत करने की आदत

चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। इसे मजबूत बनाने के लिए गुस्से पर नियंत्रण रखें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। माता के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। रात को चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताएं। इससे मानसिक शांति मिलती है और भावनात्मक संतुलन बना रहता है।

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मंगल को मजबूत करने की आदत

मंगल साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। इसे मजबूत करने के लिए रोजाना व्यायाम या शारीरिक श्रम करें। अनुशासन बनाए रखें और काम में मेहनत करें। क्रोध को नियंत्रित रखें और किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है।

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बुध को मजबूत करने की आदत

बुध बुद्धि और वाणी का कारक है। इसे मजबूत बनाने के लिए रोज कुछ नया सीखने की आदत डालें। बोलते समय वाणी को मीठा और संयमित रखें। किताबें पढ़ें और ज्ञान बढ़ाएं। इससे बुद्धिमत्ता बढ़ती है और संवाद कौशल बेहतर होता है।

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गुरु को मजबूत करने की आदत

गुरु ज्ञान और सम्मान का ग्रह है। इसे मजबूत करने के लिए बड़े-बुजुर्गों, गुरुजनों और संतों का सम्मान करें। दान-पुण्य करें और सत्य बोलने की आदत डालें। नैतिक मूल्यों का पालन करें। इससे सम्मान बढ़ता है और जीवन में मार्गदर्शन मिलता है।

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शुक्र को मजबूत करने की आदत

शुक्र सौंदर्य और सुख का कारक है। इसे मजबूत बनाने के लिए कला, संगीत और सुंदर चीजों का सम्मान करें। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। संतुलित भोजन लें और विलासिता में संयम बरतें। इससे वैवाहिक सुख और सौंदर्य बढ़ता है।

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शनि को मजबूत करने की आदत

शनि न्याय और कर्म का ग्रह है। इसे मजबूत बनाने के लिए मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें। संघर्ष से कभी घबराएं नहीं। गरीबों की मदद करें और समय का सही उपयोग करें। इससे शनि की साढ़ेसाती या ढैया का प्रभाव कम होता है और सफलता मिलती है।

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राहु को ऐसे करें मजबूत

राहु छाया ग्रह है। इसे मजबूत बनाने के लिए झूठ और छल-कपट से दूर रहें। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अनुशासन बनाए रखें। विदेशी चीजों का सम्मान करें लेकिन अंधानुकरण ना करें। इससे राहु का प्रभाव सकारात्मक दिशा में जाता है।

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केतु ग्रह को मजबूत करने का उपाय

केतु मोक्ष और आध्यात्मिकता का कारक है। केतु को मजबूत करने के लिए घमंड छोड़ें और सादगी से जीवन जिएं। ध्यान और मोक्ष संबंधी कार्य करें। इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और मोह कम होता है।

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इन आदतों को अपनाने का सही तरीका

इन आदतों को अपनाते समय नियमितता सबसे जरूरी है। शुरुआत छोटे-छोटे बदलाव से करें और धीरे-धीरे इन्हें जीवन का हिस्सा बनाएं। साथ में ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप या दान भी कर सकते हैं। इन सरल बदलावों से ना सिर्फ ग्रह मजबूत होते हैं बल्कि समग्र जीवन सुखमय और सफल बनता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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