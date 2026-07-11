Nazar Dosh Upay: नजर उतारते समय बोलें ये मंत्र, कपूर के साथ जलाएं ये 2 चीजें

उपाय के बाद करें ये काम

जब आप कपूर, लौंग और तेजपत्ते को पूरी तरह से जला लें तो इसकी बची हुई राख को घर के बाहर रख दें। इसे आप किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।