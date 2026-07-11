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Nazar Dosh Upay: नजर उतारते समय बोलें ये मंत्र, कपूर के साथ जलाएं ये 2 चीजें

Evil Eye Removal Mantra: वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नजर उतारने के लिए सही मंत्र और सही चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर लंबे समय तक रहता है। जानें नजर उतारने का सबसे आसान और असरदार तरीका। 

Garima SinghJul 11, 2026 11:20 am IST
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नजर दोष का आसान उपाय

अगर बनते काम बिगड़ने लगे और घर में बिना वजह ही तनाव होने लगे या फिर मन बैचेन रहता है तो इसे नजर दोष से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में नजर उतारने के लिए कई उपाय वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं।

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कपूर के साथ जलाएं ये 2 चीजें

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार कपूर के साथ 2 साबुत लौंग और तेजपत्ते को जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नियमित रूप से ऐसा करने पर घर की नेगेटिव एनर्जी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है।

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नजर उतारते समय बोलें यह मंत्र

नजर उतारते वक्त आप शांत मन और सच्ची श्रद्धा के साथ ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् मंत्र का जाप करें। अगर यह मंत्र पढ़ने में टफ लगे तो आप ॐ हनुमते नमः या फिर ॐ भैरवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं।

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बुरी नजर उतारने की विधि

कपूर के साथ तेजपत्ता और साबुत लौंग जला लें। अब जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके सिर से पैर तक इसे 7 बार क्लॉक वाइज घुमा दें। इस दौरान मन ही मन मंत्र का जाप करते रहें।

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ऐसे उतारें घर की नजर

अगर आपको अपने पूरे घर की नजर उतारनी है तो इसका धुआं हर कमरे और मुख्य दरवाजे पर दिखा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और हर जगह सुकून महसूस होने लगता है।

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इस दिन उतारें नजर

वैसे तो वास्तु के इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। हालांकि मान्यता है कि मंगलवार, शनिवार या फिर रविवार की शाम इसे किया जाए तो ये और भी असरदार साबित होता है। उपाय हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करें।

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उपाय के बाद करें ये काम

जब आप कपूर, लौंग और तेजपत्ते को पूरी तरह से जला लें तो इसकी बची हुई राख को घर के बाहर रख दें। इसे आप किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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