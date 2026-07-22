Gemstone: राहु-केतु के बुरे प्रभाव से बचाते हैं ये 2 पावरफुल रत्न

राहु के अशुभ प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु के बुरा प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी करता है। सही-गलत का फैसला लेने में दिक्कत होने लगती है। ओवरथिंकिंग होती है। मन में हमेशा किसी ना किसी बात का डर जरूर लगा रहता है। वहीं अचानक से होने वाले खर्चे बढ़ जाते हैं और हर काम में कोई ना कोई बाधा जरूर आती है।