Gemstone: राहु-केतु के बुरे प्रभाव से बचाते हैं ये 2 पावरफुल रत्न

ज्योतिष शास्त्र में राहु-केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि जब भी इनका प्रभाव अशुभ होता है तो व्यक्ति को कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। वहीं रत्नशास्त्र में इनके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ रत्न बताए गए हैं। इनका नाम गोमेद और लहसुनिया है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु के बुरा प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी करता है। सही-गलत का फैसला लेने में दिक्कत होने लगती है। ओवरथिंकिंग होती है। मन में हमेशा किसी ना किसी बात का डर जरूर लगा रहता है। वहीं अचानक से होने वाले खर्चे बढ़ जाते हैं और हर काम में कोई ना कोई बाधा जरूर आती है।
लहसुनिया को केतु का रत्न माना जाता है। मान्यता है कि यह नकारात्मक प्रभाव कम करने, अचानक होने वाले नुकसान से बचाव और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
रत्न ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि राहु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए गोमेद पहनने से लाभ मिलता है। शास्त्र की मान्यता है कि इस रत्न को धारण करने से मन की उलझन कम होती है और साथ ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वहीं व्यक्ति सारे फैसले सही तरीके से ले पाता है।
बात करें केतु की तो इसका बुरा असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा पड़ता है। शास्त्र के अनुसार केतु के बुरे असर की वजह से काम में फोकस कर पाना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति अकेलापन फील करता है। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी परेशानियां शुरू होने लगती है।
रत्नशास्त्र के अनुसार गोमेद और लहसुनिया को हमेशा चांदी या फिर पंचधातु में बनवाकर पहना जाता है। इन्हें धारण करने से पहले जानकार ज्योतिषी से सलाह लेना ही सही होता है। इसे पहनने से पहले इसका शुद्धीकरण जरूर करें और धारण करते वक्त राहु-केतु से जुड़े मंत्र का जाप करें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।