शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ाएगी फेंगशुई की ये खास मूर्ति, घर में ऐसे रखने से बढ़ेगा गुडलक

ड्रैगन से सही लाभ कैसे लें

ड्रैगन को सिर्फ रख देने से काम नहीं चलेगा। इसे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ रखें। रोज सुबह इसे देखकर अच्छी कामना करें। घर में झगड़े और नकारात्मक बातें कम करें। जब आप ड्रैगन को सम्मान देंगे, तब यह आपके वैवाहिक जीवन और पूरे घर में खुशहाली और गुडलक लेकर आएगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।