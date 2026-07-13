शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ाएगी फेंगशुई की ये खास मूर्ति, घर में ऐसे रखने से बढ़ेगा गुडलक

अगर आपके रिश्ते में ठंडापन आ गया है या पति-पत्नी के बीच दूरी बढ़ रही है, तो सही तरीके से फेंगशुई ड्रैगन रखने से सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आइए फेंगशुई के अनुसार जानते हैं कि ड्रैगन की मूर्ति कहां और कैसे रखें।
फेंगशुई ड्रैगन शक्ति, सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ाता है। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह मूर्ति खासतौर पर फायदेमंद है, क्योंकि यह रिश्तों में गर्माहट और समझ बढ़ाती है। ड्रैगन पुरुष ऊर्जा (यांग) का प्रतीक है, जो घर में मजबूती और सुरक्षा का भाव पैदा करता है।
फेंगशुई ड्रैगन वैवाहिक जीवन में प्यार और रोमांस बढ़ाने में सहायक है। इसे फिनिक्स (मोरनी) के साथ रखने से पति-पत्नी के रिश्ते में नई मिठास आती है। यह मूर्ति दोनों के बीच संतुलन बनाती है और छोटी-छोटी नाराजगी को कम करती है। जो दंपति लंबे समय से भावनात्मक दूरी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत प्रभावी साबित हो सकती है।
वैवाहिक सुख के लिए गोल्डन या लाल रंग का ड्रैगन सबसे अच्छा माना जाता है। गोल्डन ड्रैगन समृद्धि और स्थिरता लाता है जबकि लाल रंग जुनून और रोमांस बढ़ाता है। हरा ड्रैगन स्वास्थ्य और शांति के लिए अच्छा है। रंग चुनते समय अपने घर की जरूरत और अपनी इच्छा को ध्यान में रखें।
फेंगशुई ड्रैगन को घर के पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ होता है। पूर्व दिशा करियर और ऊर्जा बढ़ाती है जबकि दक्षिण-पूर्व धन और रिश्तों दोनों के लिए अच्छी है। बेडरूम में इसे दक्षिण-पश्चिम कोने में रख सकते हैं, जो प्रेम की दिशा है। हमेशा ड्रैगन को ऊंचाई पर रखें ताकि उसकी गरिमा बनी रहे।
ड्रैगन को गैराज, बाथरूम, स्टोर रूम या किसी बंद अंधेरी जगह पर कभी ना रखें। इन जगहों पर ऊर्जा रुक जाती है, जिससे ड्रैगन का सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही इसे फर्श पर सीधे ना रखें और अन्य शक्तिशाली वस्तुओं के साथ मिक्स ना करें।
घर में ज्यादा से ज्यादा पांच ड्रैगन ही रखें। इन्हें साफ-सुथरा रखें और नियमित रूप से धूल साफ करें। ड्रैगन की आंखें मुख्य द्वार या खिड़की की ओर हों, ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा को अंदर बुला सके। शुक्रवार को इसे साफ पानी से पोंछकर और अगरबत्ती जलाकर सक्रिय करें।
ड्रैगन को सिर्फ रख देने से काम नहीं चलेगा। इसे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ रखें। रोज सुबह इसे देखकर अच्छी कामना करें। घर में झगड़े और नकारात्मक बातें कम करें। जब आप ड्रैगन को सम्मान देंगे, तब यह आपके वैवाहिक जीवन और पूरे घर में खुशहाली और गुडलक लेकर आएगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।