फेंगशुई टिप्स: घर में ऐसे रखें पिरामिड, दूर होगी नेगेटिविटी और मिलेंगे कई फायदे

फेंगशुई के अनुसार, पिरामिड नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसे घर के उत्तर-पूर्व कोने में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। यह दिशा ईशान कोण कहलाती है, जो सकारात्मकता का केंद्र है। धातु या लकड़ी का पिरामिड चुनें और इसे साफ स्थान पर रखें। यह पारिवारिक तनाव, आर्थिक दिक्कतों और मानसिक अशांति को कम करता है।
अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो फेंगशुई पिरामिड आपके लिए वरदान है। इसे स्टडी रूम के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। यह एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। लकड़ी का पिरामिड विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे डेस्क पर रखें ताकि पढ़ाई के दौरान सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और बच्चों का प्रदर्शन बेहतर हो।
शत्रु बाधा या अदालती मामलों में रुकावट हो, तो दक्षिण दिशा में धातु का पिरामिड रखें। यह नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और मुकदमों में प्रगति लाता है। पिरामिड की त्रिकोणीय संरचना सही दिशा में रखना जरूरी है, वरना प्रभाव उल्टा हो सकता है। इसे नियमित साफ करें ताकि ऊर्जा अवरुद्ध न हो। इससे घर में शांति बनी रहती है।
फेंगशुई में पिरामिड के नीचे रखी वस्तुओं के गुणों में बदलाव आता है। पाचन समस्याओं के लिए पीने के पानी के ऊपर पिरामिड रखें। इसे रातभर रखने से पानी में सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है, जो पाचन शक्ति बढ़ाती है। क्रिस्टल पिरामिड को रसोई या डाइनिंग क्षेत्र में रखें। यह स्वास्थ्य सुधारता है और परिवार में सकारात्मकता लाता है।
यश और कीर्ति पाने के लिए पूर्व दिशा में पिरामिड रखें। यह दिशा सूर्य और प्रसिद्धि से जुड़ी है। धातु या क्रिस्टल पिरामिड इस दिशा में रखने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि परिवार में किसी को बुरी आदतें हैं, तो भी यह लाभकारी है। पिरामिड की सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती है और परिवार में सामंजस्य लाती है।
फेंगशुई पिरामिड वास्तु दोष, पढ़ाई में अरुचि, शत्रु बाधा, स्वास्थ्य और यश की समस्याओं का समाधान है। इसे उत्तर-पूर्व, दक्षिण या पूर्व दिशा में सही ढंग से रखें। धातु, लकड़ी या क्रिस्टल पिरामिड चुनें और नियमित साफ करें। सही दिशा और रखरखाव से यह नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलता है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ से सलाह लें।