फेंगशुई टिप्स: घर में ऐसे रखें पिरामिड, दूर होगी नेगेटिविटी और मिलेंगे कई फायदे

पिरामिड से सकारात्मकता बढ़ाएं

फेंगशुई पिरामिड वास्तु दोष, पढ़ाई में अरुचि, शत्रु बाधा, स्वास्थ्य और यश की समस्याओं का समाधान है। इसे उत्तर-पूर्व, दक्षिण या पूर्व दिशा में सही ढंग से रखें। धातु, लकड़ी या क्रिस्टल पिरामिड चुनें और नियमित साफ करें। सही दिशा और रखरखाव से यह नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलता है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ से सलाह लें।