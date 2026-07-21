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पैसों का फ्लो बढ़ाने के लिए बस करने इनमें से कोई भी 1 उपाय

Fengshui tips for money flow : फेंगशुई में घर में पॉजिटिव एनर्जी और पैसों का फ्लो बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आप भी इन टिप्स को आजमा सकते हैं। 

Shrishti ChaubeyJul 21, 2026 04:45 am IST
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धन लाभ के लिए फेंगशुई टिप्स

कई बार घर की नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष के कारण भी फाइनेंशियल सिचूऐशन डगमगा जाती है। फेंगशुई में घर में पॉजिटिव एनर्जी और पैसों का फ्लो बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आप भी इन टिप्स को आजमा सकते हैं।

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फेंगशुई कछुआ

फेंग शुई विद्या के अनुसार, घर में कछुआ रखना बेहद लकी माना जाता है। उत्तर दिशा में कछुआ रखने से भगवान कुबेर की कृपा दृष्टि बनी रहती है।

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फेंगशुई मेंढक

फेंगशुई मेंढक बेहद ही लकी माना जाता है। अगर आप पैसों की दिक्कतों से घिरे हुए हैं तो आज ही अपने घर फेंगशुई का मेंढक ला सकते हैं, जिससे रुपए पैसों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

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चीनी सिक्के

फेंग शुई विद्या में चीनी सिक्कों को रखना शुभ माना जाता है। माना जाता है इन सिक्कों को लाल रंग के कपड़ें में बांधकर रखने से पैसों का फ्लो बना रहता है।

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फिश एक्वेरियम

धन से जुड़ी दिक्कतें कम करने के लिए घर में फिश एक्वेरियम रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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पानी का फव्वारा

फेंग शुई के अनुसार, घर में पानी का फव्वारा रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसे उत्तर दिशा में रखें। पानी का फव्वारा रखने से घर में एनर्जी को बैलेंस करने मे मदद मिलती है। बस ध्यान रखें फव्वारे का पानी साफ व बेहता रहे। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है।

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