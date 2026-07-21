पैसों का फ्लो बढ़ाने के लिए बस करने इनमें से कोई भी 1 उपाय

पानी का फव्वारा

फेंग शुई के अनुसार, घर में पानी का फव्वारा रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसे उत्तर दिशा में रखें। पानी का फव्वारा रखने से घर में एनर्जी को बैलेंस करने मे मदद मिलती है। बस ध्यान रखें फव्वारे का पानी साफ व बेहता रहे। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है।