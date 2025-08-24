वास्तु शास्त्र: घर में बरकत बढ़ाएगा कछुआ से जुड़ा ये आसान उपाय

कछुआ लाएगा सुख और समृद्धि

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सही दिशा और सामग्री में कछुआ रखने से घर में सौभाग्य, शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। उत्तर दिशा में धातु का कछुआ, पूर्व में लकड़ी का कछुआ और पानी में रखा कछुआ सकारात्मकता लाता है। शयनकक्ष से दूर रखें और साफ-सफाई का ध्यान रखें। इस छोटे से उपाय से जीवन में बड़ा बदलाव संभव है।