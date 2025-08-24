how to keep tortoise at home for wealth and prosperity वास्तु शास्त्र: घर में बरकत बढ़ाएगा कछुआ से जुड़ा ये आसान उपाय
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु शास्त्र: घर में बरकत बढ़ाएगा कछुआ से जुड़ा ये आसान उपाय

वास्तु शास्त्र: घर में बरकत बढ़ाएगा कछुआ से जुड़ा ये आसान उपाय

वास्तु शास्त्र में कछुआ दीर्घायु, स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कछुआ घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि लाता है। घर में कछुआ रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में संतुलन बना रहता है। आइए जानें कछुए से जुड़े वास्तु उपाय और उनके लाभ।

Navaneet RathaurSun, 24 Aug 2025 11:10 PM
1/8

धन-धान्य के लिए उत्तर दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कछुए को उत्तर दिशा में रखना अत्यंत शुभ है। यह दिशा धन के देवता कुबेर की मानी जाती है। पीतल या धातु का कछुआ इस दिशा में रखने से आर्थिक उन्नति, धन का आगमन और पारिवारिक स्थिरता बढ़ती है। यह मानसिक संतुलन और सौहार्द को भी प्रोत्साहित करता है।

2/8

क्रिस्टल कछुआ लाए मधुरता

क्रिस्टल का कछुआ दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। यह रिश्तों में मधुरता, प्रेम और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है। क्रिस्टल की चमक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसे ड्रॉइंग रूम या परिवार के मिलन स्थल पर रखें। यह वैवाहिक जीवन और पारिवारिक एकता को मजबूत करता है।

3/8

करियर के लिए लकड़ी का कछुआ

लकड़ी का कछुआ पूर्व दिशा में रखना शिक्षा और करियर में प्रगति लाता है। यह दिशा ज्ञान और विकास से जुड़ी है। लकड़ी का कछुआ रखने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता और नौकरीपेशा लोगों को तरक्की मिलती है। इसे स्टडी टेबल या कार्यस्थल पर रखें। यह सकारात्मकता और प्रेरणा का स्रोत है।

4/8

पानी में कछुआ रखने का नियम

पानी से भरे ग्लास बाउल में कछुआ रखना सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाता है। इसे उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। पानी को नियमित रूप से बदलें, ताकि गंदगी न जमा हो। यह उपाय धन प्रवाह और शांति को बढ़ाता है। पानी में तैरता कछुआ घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है।

5/8

साफ-सफाई का विशेष ध्यान

वास्तु के अनुसार, कछुआ हमेशा साफ और धूल-मिट्टी से मुक्त होना चाहिए। गंदा या धूलयुक्त कछुआ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि पानी में रखा है, तो पानी को नियमित रूप से बदलें। साफ कछुआ शुभ फल देता है और घर में सकारात्मकता बनाए रखता है। इसे सम्मान के साथ रखें।

6/8

शयनकक्ष में ना रखें कछुआ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कछुए को कभी भी शयनकक्ष में नहीं रखना चाहिए। यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कछुए को ड्रॉइंग रूम, पूजा स्थल या मुख्य प्रवेश द्वार के पास रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और घर को शुभ बनाता है।

7/8

कछुए की पूजा और सम्मान

कछुए को वास्तु में शुभ प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे सम्मान के साथ रखें। इसे पूजा स्थल के पास रखकर तिलक लगाएं। नियमित रूप से इसकी देखभाल करें और इसे गंदा न होने दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो धन और शांति लाती है।

8/8

कछुआ लाएगा सुख और समृद्धि

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सही दिशा और सामग्री में कछुआ रखने से घर में सौभाग्य, शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। उत्तर दिशा में धातु का कछुआ, पूर्व में लकड़ी का कछुआ और पानी में रखा कछुआ सकारात्मकता लाता है। शयनकक्ष से दूर रखें और साफ-सफाई का ध्यान रखें। इस छोटे से उपाय से जीवन में बड़ा बदलाव संभव है।

Vastu Tips Vastu Shastra