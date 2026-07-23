आज ही करें ये 7 आसान उपाय, धन से भरी रहेगी तिजोरी

कछुआ

घर में फेंग शुई वाला कछुआ रखना बेहद शुभ माना जाता है। घर में उत्तर की दिशा में पानी के जार में कछुआ रखें। ऐसा करने से धन-संपदा में वृद्धि होगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।