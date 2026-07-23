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आज ही करें ये 7 आसान उपाय, धन से भरी रहेगी तिजोरी

fengshui tips for money: घर में नेगेटिव ऊर्जा और खराब वास्तु की वजह से भी धन संबंधी समस्या बनी रहती है। फेंगशुई शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन को बेहतर बना सकते हैं। 

Shrishti ChaubeyJul 23, 2026 04:45 am IST
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धन लाभ के लिए फेंगशुई उपाय

कई बार मेहनत करने के बाद भी पैसों से जुड़ी दिक्कतें बनी रहती हैं। घर में नेगेटिव ऊर्जा और खराब वास्तु की वजह से भी धन संबंधी समस्या बनी रहती है। फेंगशुई शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन को बेहतर बना सकते हैं।

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विंड चाइम

विंड चाइम लकी फेंग शुई आइटम माना गया है, जो गुड लक को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिविटी को मेंटेन रखता है। इसलिए धन-समृद्धि बढ़ाने के लिए विंड चाइम लगाएं।

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फेंगशुई कैट

पैसों की दिक्कतें दूर करने के लिए घर में सुनहरे रंग की फेंगशुई कैट रखें। घर के दक्षिण-पूर्व कोने में फेंगशुई कैट रखने से समृद्धि में वृद्धि होती है।

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फेंगशुई मेंढक

घर में फेंगशुई मेंढक की मूर्ति रखना बेहद लकी माना जाता है। घर में तीन टांग वाला मेंढक रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है।

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Feng Shui tips

फेंगशुई के अनुसार, घर में लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। घर में पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा रखने से घर की समृद्धि बनी रहती है।

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फेंगशुई ड्रैगन&nbsp;

अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो अपने घर में फेंग शुई का ड्रैगन ले आएं। घर में फेंगशुई ड्रैगन रखने से घर की कंगाली दूर होती हैं।

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चीनी सिक्के

फेंग शुई के अनुसार, घर में चीनी सिक्कों का होना काफी शुभ माना जाता है। इन सिक्कों को लाल रंग के कपड़ें में बांधकर तिजोरी के अंदर रखने से धन की कमी दूर हो सकती है।

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कछुआ

घर में फेंग शुई वाला कछुआ रखना बेहद शुभ माना जाता है। घर में उत्तर की दिशा में पानी के जार में कछुआ रखें। ऐसा करने से धन-संपदा में वृद्धि होगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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