घर पर तोरण लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान, बढ़ेगी पॉजिटिविटी और मिलेंगे कई लाभ

वास्तु शास्त्र में तोरण को घर की रक्षा कवच माना जाता है, क्योंकि यह मुख्य द्वार पर लगने से बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और गलत शक्तियों को घर में प्रवेश करने से पूरी तरह रोक देता है। दिवाली पर तोरण लगाने से मां लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। इससे परिवार के सभी सदस्यों में उत्साह बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर का वातावरण हमेशा शांतिपूर्ण बना रहता है। कुल मिलाकर तोरण घर को ऊर्जा का स्रोत बना देता है।
तोरण बनाने के लिए हमेशा ताजे फूलों का प्रयोग करें, क्योंकि ये शुक्र और सूर्य तत्व को सक्रिय करते हैं तथा घर में सुख-समृद्धि का वास कराते हैं। सूखे या मुरझाए फूल नकारात्मकता लाते हैं। पत्तियों में आम, केले या अशोक की पत्तियां शुभ होती हैं, क्योंकि ये वास्तु के अनुसार धन और स्वास्थ्य के कारक होते हैं। सूत या धागे को लाल या पीले रंग का चुनें, ताकि मंगल और गुरु ग्रह प्रसन्न हों। कभी प्लास्टिक या कृत्रिम सामग्री का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है।
मुख्य द्वार पर तोरण को हमेशा दाहिनी ओर (दक्षिण) से बाईं ओर (उत्तर) की ओर लटकाएं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा उत्तर से प्रवेश करे और नकारात्मकता दक्षिण से बाहर निकल जाए। उल्टी दिशा में तोरण लगाने से वास्तु दोष बढ़ जाता है। तोरण की ऊंचाई कम से कम 7 फीट रखें, ताकि सभी सदस्य आसानी से गुजर सकें और ऊर्जा प्रवाह निर्बाध रहे। द्वार के ठीक ऊपर केंद्र में बांधें ताकि लक्ष्मी का आगमन सीधा हो। कभी जमीन के पास या तिरछा ना लगाएं, क्योंकि इससे धन हानि और पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ जाती है।
तोरण लगाने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय के बाद अभिजीत मुहूर्त या संध्या काल होता है। इस समय ग्रहों की स्थिति शुभ रहती है और सकारात्मक ऊर्जा चरम पर पहुंच जाती है, जबकि रात के अंधेरे में लगाने से नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं।
तोरण वास्तु का सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है। सही तोरण लगाने से घर के ईशान कोण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलती है और बुजुर्गों को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से तिजोरी हमेशा भरी रहती है, व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में स्थिरता आ जाती है।
तोरण को कभी भी अकेले ना लगाएं बल्कि पूरे परिवार के साथ मिलकर लगाएं, ताकि पारिवारिक एकता मजबूत हो जाए और वास्तु का पूरा फल प्राप्त हो। फटे या गंदे तोरण का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और लाभ की बजाय हानि होने लगती है। तोरण को 3-5 दिनों बाद उतारकर नदी में प्रवाहित करें।
घर के मुख्य द्वार पर सही सामग्री, दिशा, मुहूर्त और विधि से तोरण लगाने से पॉजिटिविटी दोगुनी हो जाती है, सुख-समृद्धि का वास स्थापित हो जाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होने लगते हैं। दिवाली पर्व पर घर में तोरण लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। डिस्क्लेमर: तुलसी को दक्षिण दिशा में रखने से पितृ दोष, लक्ष्मी की नाराजगी और आर्थिक हानि होती है। हमेशा उत्तर-पूर्व आंगन में लगाएं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।