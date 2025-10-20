घर पर तोरण लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान, बढ़ेगी पॉजिटिविटी और मिलेंगे कई लाभ

तोरण लगाने की सही दिशा

मुख्य द्वार पर तोरण को हमेशा दाहिनी ओर (दक्षिण) से बाईं ओर (उत्तर) की ओर लटकाएं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा उत्तर से प्रवेश करे और नकारात्मकता दक्षिण से बाहर निकल जाए। उल्टी दिशा में तोरण लगाने से वास्तु दोष बढ़ जाता है। तोरण की ऊंचाई कम से कम 7 फीट रखें, ताकि सभी सदस्य आसानी से गुजर सकें और ऊर्जा प्रवाह निर्बाध रहे। द्वार के ठीक ऊपर केंद्र में बांधें ताकि लक्ष्मी का आगमन सीधा हो। कभी जमीन के पास या तिरछा ना लगाएं, क्योंकि इससे धन हानि और पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ जाती है।