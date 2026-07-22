Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

नहीं चाहते लड़ाई, घर की सुख, शांति के लिए करें ये 6 काम

क्या आप भी अक्सर घर के माहौल से परेशान रहते हैं? हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति और खुशी चाहता है। कभी आपने सोचा है कि रोज-रोज घर के क्लेश की एक वजह घर का वास्तु भी हो सकता है?  

Shrishti ChaubeyJul 22, 2026 12:12 am IST
1/7

घर की नेगेटिव एनर्जी

क्या आप भी अक्सर घर के माहौल से परेशान रहते हैं? हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति और खुशी चाहता है। हमारे आस-पास का वातावरण सेहत से लेकर जीवन के सभी क्षेत्र को प्रभावित करता है। कभी आपने सोचा है की रोज-रोज घर के क्लेश की एक वजह घर का वास्तु भी हो सकता है? घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से लड़ाई-झगड़ा बना रहता है।

2/7

सूखी हुई तुलसी

घर में सूखी हुई तुलसी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और लड़ाई-झगड़े का माहौल बना रहता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए तुलसी का हरा-भरा पौधा लगाएं। घर में शांति बनाए रखने के लिए रोज तुलसी की पूजा करें।

3/7

गंगाजल का छिड़काव

पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी।

4/7

टूटा कांच

घर में टूटा कांच रखने से घर के वास्तु पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कभी भी घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है और शांति महसूस नहीं हो पाती।

5/7

सूर्य पूजा करें

रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से न केवल आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो भी बना रहेगा।

6/7

खंडित मूर्ति

घर के किसी भी कोने में खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। घर में टूटी-फूटी मूर्ति रखने से नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। इसलिए अगर जीवन में खुशी और शांति चाहते हैं तो घर में खंडित मूर्ति न रखें।

7/7

नमक का पोछा

कई बार नजर लगने के कारण भी घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं। इससे घर का माहौल पॉजिटिव और शांतिपूर्ण महसूस होगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणनहीं चाहते लड़ाई, घर की सुख, शांति के लिए करें ये 6 काम