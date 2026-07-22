नहीं चाहते लड़ाई, घर की सुख, शांति के लिए करें ये 6 काम

नमक का पोछा

कई बार नजर लगने के कारण भी घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं। इससे घर का माहौल पॉजिटिव और शांतिपूर्ण महसूस होगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।