Fengshui Tips: आपके घर में कहां है वेल्थ कॉर्नर? एक्टिवेट करते ही बढ़ेगा मनी फ्लो

वेल्थ कॉर्नर को ऐसे करें एक्टिवेट

फेंगशुई के अनुसार हर घर में एक वेल्थ कॉर्नर होता है। माना जाता है कि इस जगह पर अगर कुछ चीजों को सही तरीके से रख दिया जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और पैसों का फ्लो भी सही तरीके से होता है।