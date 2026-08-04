Fengshui Tips: आपके घर में कहां है वेल्थ कॉर्नर? एक्टिवेट करते ही बढ़ेगा मनी फ्लो

फेंगशुई के अनुसार हर घर में एक वेल्थ कॉर्नर होता है। माना जाता है कि इस जगह पर अगर कुछ चीजों को सही तरीके से रख दिया जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और पैसों का फ्लो भी सही तरीके से होता है।
नियम के अनुसार घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर आते हुए दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर ही वेल्थ कॉर्नर होता है। इस दिशा को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि यहां पर फालतू की चीजें इकट्ठा ना की जाए।
फेंगशुई के नियम के अनुसार इस कोने में जेड प्लांट और लकी बैब्बू जैसे पौधों को रखना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक स्थिति सुधरती है और नए मौके मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
कोशिश करें कि वेल्थ कॉर्नर में धूल नहीं जमा ना हो। साथ ही यहां पर कबाड़ ना इकट्ठा ना करें। माना जाता है कि घर की ये दिशा जितनी साफ और खुली-खुली रहेगी पॉजिटिविटी उतनी ही आएगी।
अगर आप डेकॉर करना चाहते हैं तो अपने घर के वेल्थ कॉर्नर में कोई छोटा सा वॉटर फाउंटेन रख सकते हैं। साथ ही यहां पर बहते पानी की तस्वीर लगाना भी काफी शुभ माना जाता है। इससे सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
घर के वेल्थ कॉर्नर में हमेशा हरे या फिर बैंगनी रंग का इस्तेमाल करें। यहां पर इस रंग की चीजें, पौधे,पर्दे, सोफे का कवर या कोई भी डेकॉर का दूसरा सामान लगा रख सकते हैं। इससे इस दिशा की मजबूती और भी बढ़ती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।