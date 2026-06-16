Pukhraj पहनने के कितने दिन बाद मिलता है फायदा? धारण करते वक्त ना करें ये 3 गलतियां

ध्यान में रखें ये बात

पुखराज हो या फिर कोई दूसरा रत्न इन्हें कभी चमत्कार के रूप में नहीं लेना चाहिए। इन्हें धारण करने के बाद भी किसी चीज को पाने के लिए आपकी मेहनत और पॉजिटिव सोच ही सबसे ज्यादा काम आएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।