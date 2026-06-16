Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Pukhraj पहनने के कितने दिन बाद मिलता है फायदा? धारण करते वक्त ना करें ये 3 गलतियां

पुखराज पहनने के कितने दिन बाद असर दिखता है? जानें ज्योतिष और रत्न शास्त्र मान्यताओं के अनुसार इसके फायदे, पहनने का सही तरीका और वो 3 गलतियां जिनसे हमें बचना चाहिए।

Garima SinghJun 16, 2026 02:59 pm IST
1/7

इतने दिन में असर दिखाता है पुखराज

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार पुखराज का संबंध गुरु ग्रह से है। इसे पहनने के बाद कुछ लोगों को हफ्ते भर में ही असर दिखने लगता है। वहीं कुछ को 2 से 3 महीने का इंतजार भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

2/7

पुखराज पहनने के फायदे

रत्न शास्त्र की मान्यता है कि पुखराज पहनने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और इससे करियर, शादी और नौकरी में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका असर हर एक इंसान पर अलग-अलग होता है।

3/7

बिना सलाह के ना पहनें पुखराज

बिना सलाह के ना पहनें पुखराज इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पुखराज हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है। ऐसे में इसे धारण करने से किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह जरूर लेनी चाहिए। गलत तरीके से पहने जाने पर ये नुकसान भी खूब पहुंचाता है।

4/7

ना खरीदें नकली पुखराज

कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी वाला पुखराज ही लिया जाए। बाजार में पुखराज के कई क्वालिटी है। वहीं पुखराज के नाम पर नकली पत्थर भी बेचे जाते हैं। अगर आप नकली पुखराज पहनेंगे तो वो असर नहीं दिखाएगा।

5/7

इस दिन पहने पुखराज

रत्न शास्त्र के अनुसार पुखराज को हमेशा सोने में ही जड़वाना चाहिए। इस रत्न को अगर गुरुवार के दिन पहना जाए तो इसके शुभ फल ज्यादा मिलते है।

6/7

30 से 90 दिन में दिखाएगा असर

वैसे तो पुखराज कुछ ही हफ्तों में असर दिखा देता है। हालांकि ज्यादातर लोगों पर इस रत्न का असर 30 से 90 दिन में दिखा है। आम तौर पर यही सही समय भी है। हालांकि इसे लेकर कोई निर्धारित समय नहीं बताया गया है।

7/7

ध्यान में रखें ये बात

पुखराज हो या फिर कोई दूसरा रत्न इन्हें कभी चमत्कार के रूप में नहीं लेना चाहिए। इन्हें धारण करने के बाद भी किसी चीज को पाने के लिए आपकी मेहनत और पॉजिटिव सोच ही सबसे ज्यादा काम आएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Ratna Jyotish Gemstones
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणPukhraj पहनने के कितने दिन बाद मिलता है फायदा? धारण करते वक्त ना करें ये 3 गलतियां