Hindu Tradition: शादी का कार्ड सबसे पहले किसे देना चाहिए? जानिए इससे जुड़ा हर नियम

'विघ्नं नाशयते यः स गणेशः' – जो सारे विघ्न दूर करते हैं। विवाह कार्ड छपते ही सबसे पहले घर के गणेश जी के सामने दीप जलाएं, मोदक चढ़ाएं, कार्ड रखकर प्रार्थना करें – 'हे विघ्नहर्ता, मेरे विवाह में कोई बाधा ना आए।' मंगलवार या बुधवार निमंत्रण देने के लिए सबसे शुभ है। इससे सारा आयोजन बिना रुकावट पूरा होता है।
विवाह सुख-समृद्धि का प्रतीक है और इसके स्वामी विष्णु-लक्ष्मी हैं। घर के पूजा स्थान में विष्णु-लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने पीले फूल, हल्दी-कुमकुम और शादी का कार्ड चढ़ाएं। कार्ड देने के बाद प्रार्थना करें – 'हे नारायण-लक्ष्मी, नव दंपति को सुख-समृद्धि और वैभव प्रदान करें।' गुरुवार को करें तो विशेष फल मिलता है।
हनुमान जी नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से रक्षा करते हैं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं या घर में हनुमान चालीसा पढ़कर कार्ड चढ़ाएं। लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। प्रार्थना करें 'हे पवनपुत्र, विवाह में किसी बुरी शक्ति का प्रभाव ना पड़े।'
कुलदेवी-कुलदेवता परिवार के रक्षक हैं। बिना उनकी अनुमति कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता है। उनके मंदिर जाएं या घर में उनकी तस्वीर के सामने लाल कपड़ा बिछाकर कार्ड रखें। नारियल, चुनरी (कुलदेवी को) या जनेऊ (कुलदेव को) चढ़ाएं। प्रार्थना करें 'हे कुलदेव, हमारे वंश के विवाह में आपका आशीर्वाद बना रहे।'
पितरों के आशीर्वाद बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है। शादी का कार्ड पीपल के पेड़ के नीचे या घर के दक्षिण दिशा में रखकर प्रार्थना करें 'हे पितृगण, हमारे कुल के विवाह में उपस्थित रहें और आशीर्वाद दें।' अमावस्या या पितृ पक्ष में करें, तो विशेष फलदायी होगा।
कार्ड हमेशा लाल या पीले कपड़े पर रखें। हर देवता को अलग-अलग कार्ड दें। कार्ड छूने से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। महिलाएं सिर ढकें। इन 5 को निमंत्रण देने के बाद ही रिश्तेदारों में बांटें।
गणेश जी विघ्न दूर करते हैं, विष्णु-लक्ष्मी सुख-समृद्धि देते हैं, हनुमान जी रक्षा करते हैं, कुलदेवता कुल की मर्यादा रखते हैं और पितर आशीर्वाद देते हैं। इन 5 को सबसे पहले न्योता देने से विवाह में कोई बाधा नहीं आती, दांपत्य जीवन सुखमय होता है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।