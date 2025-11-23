Hindu Tradition: शादी का कार्ड सबसे पहले किसे देना चाहिए? जानिए इससे जुड़ा हर नियम

निर्विघ्न विवाह के लिए जरूरी है न्योता

गणेश जी विघ्न दूर करते हैं, विष्णु-लक्ष्मी सुख-समृद्धि देते हैं, हनुमान जी रक्षा करते हैं, कुलदेवता कुल की मर्यादा रखते हैं और पितर आशीर्वाद देते हैं। इन 5 को सबसे पहले न्योता देने से विवाह में कोई बाधा नहीं आती, दांपत्य जीवन सुखमय होता है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।