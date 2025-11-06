Numerology: भावनाओं में बहकर बड़ी गलती हैं इस मूलांक के लोग, खूब खाते हैं धोखे

मूलांक...इस चीज के जरिए आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे। मूलांक किसी भी व्यक्ति के बर्थडेट का योग है। बता दें कि मूलांक 2 वाले व्यक्ति अक्सर धोखे खाते हैं। किसी भी महीने में 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 2 होता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस मूलांक के लोगों को इतने धोखे क्यों मिलते हैं?
मूलांक 2 वालों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। ऐसे में इन पर चंद्रमा का खूब प्रभाव दिखता है। ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। हर एक बात को ये लोग दिल से लगा लेते हैं।
मूलांक 2 वाले व्यक्ति किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं। यही वजह है कि ये बहुत जल्दी धोखा भी खाते हैं। मूलांक 2 वाले अगर पैटर्न समझ जाए तो गलत लोगों की समझ इन्हें आसानी से होने लगती है।
वैसे मूलांक 2 वाले जातक काफी टैलेंटेड होते हैं। इनमें टैलेंट तो कूट-कूटकर भरा होता है। इन्हें नए-नए स्किल्स को सीखना पसंद है। साथ ही ये काफी क्रिएटिव होते हैं।
ग्रह स्वामी चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ही मूलांक 2 वाले काफी मूडी होते हैं। मिनट भर में इनका मूड खूब बदलता है। इनके मूड स्विंग्स को कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर चीजें यही से खराब होने लगती हैं।
मूलांक 2 वालों को घूमने-फिरने का काफी शौक होता है। ये नेचर लवर होते हैं तो इन्हें एकांत में खूब शांति मिलती है। पहाड़ों पर घूमना इन्हें खूब पसंद होता है।
मूलांक 2 वाले व्यक्ति काफी भरोसेमंद होते हैं। अगर इनके मन को कोई सच में भा गया तो वो फिर वो उसका साथ ताउम्र नहीं छोड़ते हैं। इन पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है। इन्हें सीक्रेट कीपर भी कहा जाता है।