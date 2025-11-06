Numerology: भावनाओं में बहकर बड़ी गलती हैं इस मूलांक के लोग, खूब खाते हैं धोखे

ऐसे होते हैं मूलांक 2 वाले लोग

मूलांक...इस चीज के जरिए आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे। मूलांक किसी भी व्यक्ति के बर्थडेट का योग है। बता दें कि मूलांक 2 वाले व्यक्ति अक्सर धोखे खाते हैं। किसी भी महीने में 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 2 होता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस मूलांक के लोगों को इतने धोखे क्यों मिलते हैं?