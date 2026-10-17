अमीर बनने का संकेत देती हैं हथेली की ये रेखाएं, जानें क्या कहता है हस्तरेखा शास्त्र

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, कुछ खास रेखाएं धन, सफलता और सुख-सुविधाओं की ओर इशारा करती हैं। हथेली में बनने वाला 'M' का निशान, बुध पर्वत की रेखाएं और सूर्य रेखा को भी इसी नजरिए से देखा जाता है। आइए जानते हैं हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की कौन-सी बनावट धनवान होने का संकेत मानी जाती है।
हस्तरेखा शास्त्र में छोटी उंगली के नीचे स्थित हिस्से को बुध पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत पर बनी खड़ी रेखाओं को धन और आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि अगर ये रेखाएं साफ, गहरी और बिना किसी रुकावट के हों, तो व्यक्ति के जीवन में धन का प्रवाह अच्छा रह सकता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध को बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। इस कारण हथेली में बुध पर्वत की बनावट को कारोबार और आर्थिक फैसलों के संदर्भ में भी देखा जाता है। हालांकि, केवल इन रेखाओं के आधार पर किसी की संपत्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।
अगर हथेली में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा मिलकर 'M' जैसी आकृति बनाती हैं, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी हथेली वाले लोगों को मेहनती, समझदार और नेतृत्व क्षमता वाला बताया जाता है। मान्यता है कि ये लोग अपने फैसलों और सूझबूझ से आगे बढ़ते हैं। हालांकि, हथेली पर 'M' बनना अमीर बनने की गारंटी नहीं है।
हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के बीच बनने वाले त्रिकोण को भी आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। जब भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा के बीच स्पष्ट त्रिकोण जैसी आकृति बनती है, तो इसे धन संचय का संकेत माना जाता है। मान्यता के अनुसार, त्रिकोण जितना साफ और स्पष्ट होगा, व्यक्ति में धन को संभालने और बचत करने की क्षमता उतनी बेहतर हो सकती है।
अनामिका उंगली के नीचे स्थित सूर्य पर्वत की ओर जाने वाली रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे मान-सम्मान, पहचान और सफलता से जोड़कर देखा जाता है। अगर यह रेखा स्पष्ट और लंबी हो, तो इसे व्यक्ति की प्रतिभा और काम में पहचान मिलने का शुभ संकेत माना जाता है। सूर्य रेखा को आर्थिक लाभ के साथ प्रसिद्धि से भी जोड़ा जाता है।
हथेली में केवल रेखाएं ही नहीं, बल्कि पर्वतों की बनावट भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तर्जनी उंगली के नीचे के हिस्से को गुरु पर्वत और अंगूठे के पास के उभरे हिस्से को शुक्र पर्वत कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, स्पष्ट और संतुलित गुरु पर्वत नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और सम्मान से जुड़ा है। वहीं, उभरा हुआ शुक्र पर्वत प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है।
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की ये शुभ रेखाएं और उभरे हुए पर्वत व्यक्ति के उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की ओर इशारा करती हैं। सही समय पर किया गया सही कर्म इन रेखाओं के शुभ प्रभावों को कई गुना बढ़ाकर आपको धनवान और सफल बना सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।