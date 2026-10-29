Happy Karwa Chauth, करवा चौथ की शुभकामनाएं: इन जबरदस्त फोटो और मैसेज के साथ दें करवा चौथ की बधाई

चांद की चांदनी आपके जीवन में खुशियां बिखेर जाए, आपके रिश्ते में हर दिन प्यार की नई बहार आए, आपकी हर सुबह मुस्कान, हर शाम सुकून से सजे, करवा चौथ पर आपका रिश्ता उम्र भर यूं ही महकता रहे
तेरे साथ से ही मेरी दुनिया खूबसूरत लगती है, तेरी मुस्कान से हर मुश्किल आसान लगती है, इस करवा चौथ बस इतनी-सी दुआ है मेरी, हर जन्म में तू ही हो जिंदगी की कहानी मेरी
करवा चौथ का चांद आपके प्यार का गवाह बने, आपके रिश्ते में विश्वास हर दिन गहरा बने, न रूठने की वजह हो, न दूरियों का कोई डर, प्यार से रोशन रहे, आपका जीवन हर पहर
सजती रहें आपकी चूड़ियां, महकती रहे आपकी मेहंदी, खुशियों से भरी रहे जिंदगी की हर एक सहेली-सी शाम, चांद की तरह चमकता रहे आपके चेहरे का नूर, करवा चौथ लाए आपके जीवन में खुशियां भरपूर
रिश्ता सिर्फ सात फेरों का नहीं, हर दिन निभाने का वादा है, एक-दूजे की खुशी में ही तो जीवन का असली इरादा है, करवा चौथ पर यही दुआ है, प्यार कभी कम न हो, समय बदल जाए चाहे, दिलों में कोई दूरी न हो
आसमान में चांद निकले तो चेहरे पर मुस्कान आए, आपके दिल में अपने हमसफर के लिए प्यार और बढ़ जाए, हर करवट पर साथ हो, हर राह पर विश्वास, करवा चौथ मुबारक हो, बना रहे प्रेम का एहसास
आपके माथे की बिंदी हमेशा खुशियों से दमकती रहे, आपकी मांग का सिंदूर प्रेम की कहानी कहता रहे, जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान का वास हो, करवा चौथ पर आपके सुहाग की लंबी उम्र की आस पूरी हो
नजरों में प्यार रहे और लबों पर मुस्कान रहे, आपके रिश्ते में हर दिन एक नया अरमान रहे, ईश्वर आपके जीवन से हर परेशानी दूर करे, करवा चौथ पर आपका आंगन खुशियों से भरपूर रहे
तेरी बातों में सुकून, तेरी आंखों में संसार है, तेरे साथ बिताया हर लम्हा मुझे सबसे प्यारा है, इस करवा चौथ एक ही ख्वाहिश दिल में सजाई है, तेरे साथ हर त्योहार मनाऊं, बस यही दुआ मांगी है
थोड़ी शरारत, ढेर सारा प्यार, मीठी-सी तकरार रहे, आप दोनों के दिल में हमेशा, एक-दूजे के लिए सम्मान रहे, हर दिन बने यादगार और हर रात सुकून से गुजरे, करवा चौथ पर आपका रिश्ता खुशियों से निखरे
दूरी चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहें, आपकी यादों में प्यार और मुलाकातों की आस रहे, चांद को देखकर आज बस यही पैगाम भेजती हूं, आपकी सलामती की दुआ हर पल करती हूं
तुम्हारी हंसी से मेरे घर में उजाला रहता है, तुम्हारे साथ से हर मौसम निराला रहता है, इस करवा चौथ तुम्हें बस इतना एहसास दिलाना है, मेरे हर कल और हर आज में तुम्हें ही पाना है
आपका साथ मेरी हिम्मत, आपका प्यार मेरी पहचान है, आपकी खुशी में ही बसी, मेरी छोटी-सी जान है, करवा चौथ पर मां पार्वती से बस इतनी फरियाद करती हूं, आपके साथ हर मोड़ पर चलने की दुआ करती हूं
चांद निकले तो खुशियों की सौगात साथ लाए, हर दिल में प्रेम और हर घर में उल्लास जगाए, आपके जीवन में कभी उम्मीदों की कमी न हो, करवा चौथ पर आपके प्यार की चमक कभी कम न हो
न महंगे तोहफों की चाह, न बड़ी-बड़ी बातों का इंतजार, बस साथ निभाने वाला दिल और सच्चा-सा प्यार, यही दौलत आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे, करवा चौथ पर आपके रिश्ते में खुशियों की बहार रहे।
हाथों में हाथ रहे, कदमों से कदम मिलते रहें, सपनों के रास्ते पर हमसफर बनकर चलते रहें, हर मुश्किल में हौसला और हर खुशी में साथ हो, करवा चौथ पर आपके जीवन में प्रेम की बरसात हो
आपके घर में हंसी की गूंज हमेशा सुनाई दे, रिश्तों में अपनापन और दिलों में सच्चाई रहे, करवा चौथ का पावन दिन मंगल संदेश लेकर आए, आपका परिवार प्रेम और खुशहाली से मुस्कुराए
चांद से कह दूं कि आज जल्दी निकलना, मेरे हमसफर की आंखों में प्यार का नूर भरना, आज की रात मोहब्बत के नाम रहे, हमारा साथ हर जन्म तक यूं ही कायम रहे
सच्चा प्यार वो है जो खामोशी भी समझ जाता है, जो बिन कहे दिल की हर बात जान जाता है, आपके रिश्ते में ऐसा ही अपनापन बना रहे, करवा चौथ पर आपका प्यार भर दिन रहे
मेहंदी के रंग में प्यार, चूड़ियों में खनक रहे, आपके जीवन में हर पल खुशियों की चमक रहे, चांद की गवाही में आपका रिश्ता और मजबूत हो, करवा चौथ मुबारक हो, आपका हर सपना खूबसूरत हो
ईश्वर सभी के जीवन में प्रेम, विश्वास, सुख-समृद्धि और खुशहाली बनाए रखे, हर जीवनसाथी का साथ, प्यार और सम्मान से भरा रहे, हर रिश्ता समय के साथ और भी खूबसूरत बनता जाए।