Happy Karwa Chauth, करवा चौथ की शुभकामनाएं: इन जबरदस्त फोटो और मैसेज के साथ दें करवा चौथ की बधाई

करवा चौथ की बधाई

रिश्ता सिर्फ सात फेरों का नहीं, हर दिन निभाने का वादा है, एक-दूजे की खुशी में ही तो जीवन का असली इरादा है, करवा चौथ पर यही दुआ है, प्यार कभी कम न हो, समय बदल जाए चाहे, दिलों में कोई दूरी न हो