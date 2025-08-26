Happy Hartalika Teej Wishes Images Shayari: इन खास मैसेज और फोटो संग दें हरतालिका तीज की शुभकमनाएं

हरतालिका तीज की मंगलकामनाएं

शिव-पार्वती में दिखती है मुझे मेरे पिया की सूरत चांद संग चांदनी सी है, मुझे भी उनकी जरुरत हम दोनों की जोड़ी कभी न टूटे, एक दूसरे से कभी न रूठें हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं