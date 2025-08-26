Happy Hartalika Teej Wishes Images Shayari: इन खास मैसेज और फोटो संग दें हरतालिका तीज की शुभकमनाएं

सोलह श्रृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवास मन, कर्म, वचन से रखें सच्ची श्रद्धा ईश्वर की कृपा से मिलेगा शिव जैसा परिवार हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
शिव जी की पूजा करके करती हूं मैं तुम्हारी सलामती की दुआ तुम्हे लग जाये मेरी भी उमर हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
पूरा दिन है आज मेरा उपवास, पति सलामत रहे ये ही है आस, ना तोडना हमारी ये आस, क्यों के तीज है आज, हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
हरतालिका तीज का पावन व्रत, आपके लिए मैंने किया है क्यूंकि, आप ही के प्रेम और सम्मान ने जीवन को नया रंग दिया हैं। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
हर पल गम रहे तुझसे जुदा रखा है व्रत मैंने बस इसी ख्वाहिश के साथ लंबी हो उम्र आपकी हर जन्म में मिले आपका साथ हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
सुख-दुःख में हम-दोनों हर पल साथ निभाएंगे एक जन्म नहीं सातों जन्म पति-पत्नी बन जाएंगे हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
शिव-पार्वती में दिखती है मुझे मेरे पिया की सूरत चांद संग चांदनी सी है, मुझे भी उनकी जरुरत हम दोनों की जोड़ी कभी न टूटे, एक दूसरे से कभी न रूठें हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
हो माथे पर बिंदिया, बिछिया पैरों में, मांग हमेशा रहे सिंदूरी, हर जनम में मिलन हो हमारा हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं