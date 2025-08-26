Happy Hartalika Teej Wishes Images Shayari Photos Hartalika Teej 2025 messages Shiv Parvati status Happy Hartalika Teej Wishes Images Shayari: इन खास मैसेज और फोटो संग दें हरतालिका तीज की शुभकमनाएं
Happy Hartalika Teej Wishes Images Shayari: इन खास मैसेज और फोटो संग दें हरतालिका तीज की शुभकमनाएं

Happy Hartalika Teej Wishes Images Shayari: इन खास मैसेज और फोटो संग दें हरतालिका तीज की शुभकमनाएं

Happy Hartalika Teej Wishes Images Shayari: आज मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस पावन दिन पर पति-पत्नी एक दूसरे का दिन खास बनाने के लिए शेयर ये खूबसूरत मैसेज और फोटोज- 

Shrishti ChaubeyTue, 26 Aug 2025 12:22 AM
1/9

Happy Hartalika Teej Wishes Images: इन खास मैसेज और फोटो संग दें हरतालिका तीज की शुभकमनाएं

सोलह श्रृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवास मन, कर्म, वचन से रखें सच्ची श्रद्धा ईश्वर की कृपा से मिलेगा शिव जैसा परिवार हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

2/9

Hartalika Teej 2025

शिव जी की पूजा करके करती हूं मैं तुम्हारी सलामती की दुआ तुम्हे लग जाये मेरी भी उमर हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

3/9

हरतालिका तीज की बधाई

पूरा दिन है आज मेरा उपवास, पति सलामत रहे ये ही है आस, ना तोडना हमारी ये आस, क्यों के तीज है आज, हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

4/9

हरतालिका व्रत की बहुत-बहुत शुभकामना

हरतालिका तीज का पावन व्रत, आपके लिए मैंने किया है क्यूंकि, आप ही के प्रेम और सम्मान ने जीवन को नया रंग दिया हैं। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

5/9

हरतालिका तीज की अनेकानेक बधाई

हर पल गम रहे तुझसे जुदा रखा है व्रत मैंने बस इसी ख्वाहिश के साथ लंबी हो उम्र आपकी हर जन्म में मिले आपका साथ हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

6/9

हरतालिका तीज शुभ हो

सुख-दुःख में हम-दोनों हर पल साथ निभाएंगे एक जन्म नहीं सातों जन्म पति-पत्नी बन जाएंगे हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

7/9

हरतालिका तीज की मंगलकामनाएं

शिव-पार्वती में दिखती है मुझे मेरे पिया की सूरत चांद संग चांदनी सी है, मुझे भी उनकी जरुरत हम दोनों की जोड़ी कभी न टूटे, एक दूसरे से कभी न रूठें हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

8/9

हरतालिका तीज की बहुत शुभकामनाएं

पूरा दिन है आज मेरा उपवास, पति सलामत रहे ये ही है आस, ना तोडना हमारी ये आस, क्यों के तीज है आज, हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

9/9

हरतालिका तीज मुबारक हो

हो माथे पर बिंदिया, बिछिया पैरों में, मांग हमेशा रहे सिंदूरी, हर जनम में मिलन हो हमारा हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

