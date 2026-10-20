Happy Dussehra, दशहरा की शुभकामनाएं: 12 जबरदस्त फोटो मैसेज के साथ दशहरा की बधाई

विजयादशमी आपके जीवन में नई रोशनी लाए, हर सपना मेहनत के सहारे हकीकत बन जाए, आपके घर में सुख, प्रेम और खुशहाली सदा बनी रहे
जीवन में अच्छाई का रास्ता कभी न छूटे, अपनों का साथ और विश्वास कभी न टूटे, दशहरे पर खुशियों का सिलसिला कभी न रूठे
नई शुरुआत के साथ नई मंजिलें मिलें, आपके जीवन को खुशियों के हसीन पल मिलें, दशहरे पर आपको सफलता के अनगिनत अवसर मिलें
आपके मन में शांति और कर्मों में उजियारा हो, हर मुश्किल में अपनों का साथ प्यारा हो, दशहरे का दिन खुशियों से भरा हो
हर बुरे विचार पर अच्छे विचार की जीत हो, आपके जीवन में प्रेम और शांति का वास हो, विजयादशमी आपके लिए मंगलमय और सुखद हो।
आपकी सुबह उम्मीदों की किरण लेकर आए, आपकी शाम सुकून और संतोष दे जाए, दशहरे का पर्व जीवन में आनंद भर जाए
अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए, हर कठिन मोड़ पर आगे बढ़ते रहिए, दशहरे के संदेश से जीवन संवारते रहिए
रिश्तों में मिठास और बातों में प्यार रहे, आपके घर में खुशियों का सुंदर संसार रहे, दशहरे पर हर मन में उत्साह अपार रहे
दुख के बादल हटे और खुशियों का आसमान हो, आपके हर अच्छे इरादे का सुंदर परिणाम हो, विजयादशमी आपके जीवन का नया मुकाम हो
सच्चाई की राह पर आपका कदम बढ़ता रहे, हर नया दिन आपके लिए बेहतर बनता रहे, दशहरे पर खुशियों का दीप सदा जलता रहे
अधर्म पर धर्म की विजय असत्य पर सत्य की विजय बुराई पर अच्छाई की विजय पाप पर पुण्य की विजय अत्याचार पर सदाचार की विजय क्रोध पर दया, क्षमा की विजय अज्ञान पर ज्ञान की विजय रावण पर श्रीराम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनायें
बुराई का होता है विनाश, रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश, यही है दशहरे का त्यौहार विजयदशमी की शुभकामनाएं