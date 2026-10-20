Happy Dussehra, दशहरा की शुभकामनाएं: 12 जबरदस्त फोटो मैसेज के साथ दशहरा की बधाई

विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनायें

अधर्म पर धर्म की विजय असत्य पर सत्य की विजय बुराई पर अच्छाई की विजय पाप पर पुण्य की विजय अत्याचार पर सदाचार की विजय क्रोध पर दया, क्षमा की विजय अज्ञान पर ज्ञान की विजय रावण पर श्रीराम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनायें