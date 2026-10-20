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Happy Dussehra, दशहरा की शुभकामनाएं: 12 जबरदस्त फोटो मैसेज के साथ दशहरा की बधाई

Happy Dussehra 2026 Photos Wishes : आज अपनों का दशहरे का दिन शानदार बनाने के लिए शेयर करें ये भक्ति भरे दशहरा के मैसेज और शायरी। आप इन शुभकामनाओं को स्टेटस, स्टोरी, इंस्टा स्टोरी के रूप में भी शेयर कर सकते हैं।   

Shrishti ChaubeyOct 20, 2026 04:44 am IST
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दशहरा की खूब- खूब बधाई

विजयादशमी आपके जीवन में नई रोशनी लाए, हर सपना मेहनत के सहारे हकीकत बन जाए, आपके घर में सुख, प्रेम और खुशहाली सदा बनी रहे

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Happy Dussehra Wishes

जीवन में अच्छाई का रास्ता कभी न छूटे, अपनों का साथ और विश्वास कभी न टूटे, दशहरे पर खुशियों का सिलसिला कभी न रूठे

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दशहरे की बधाई

नई शुरुआत के साथ नई मंजिलें मिलें, आपके जीवन को खुशियों के हसीन पल मिलें, दशहरे पर आपको सफलता के अनगिनत अवसर मिलें

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दशहरा की शुभकामनायें

आपके मन में शांति और कर्मों में उजियारा हो, हर मुश्किल में अपनों का साथ प्यारा हो, दशहरे का दिन खुशियों से भरा हो

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दशहरे का दिन मंगलमय हो

हर बुरे विचार पर अच्छे विचार की जीत हो, आपके जीवन में प्रेम और शांति का वास हो, विजयादशमी आपके लिए मंगलमय और सुखद हो।

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Dussehra Wishes

आपकी सुबह उम्मीदों की किरण लेकर आए, आपकी शाम सुकून और संतोष दे जाए, दशहरे का पर्व जीवन में आनंद भर जाए

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हैप्पी दशहरा

अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए, हर कठिन मोड़ पर आगे बढ़ते रहिए, दशहरे के संदेश से जीवन संवारते रहिए

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दशहरे का पर्व जीवन में आनंद भर दे

रिश्तों में मिठास और बातों में प्यार रहे, आपके घर में खुशियों का सुंदर संसार रहे, दशहरे पर हर मन में उत्साह अपार रहे

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दशहरा विशेज

दुख के बादल हटे और खुशियों का आसमान हो, आपके हर अच्छे इरादे का सुंदर परिणाम हो, विजयादशमी आपके जीवन का नया मुकाम हो

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दशहरे का पर्व शुभ हो

सच्चाई की राह पर आपका कदम बढ़ता रहे, हर नया दिन आपके लिए बेहतर बनता रहे, दशहरे पर खुशियों का दीप सदा जलता रहे

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विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनायें

अधर्म पर धर्म की विजय असत्य पर सत्य की विजय बुराई पर अच्छाई की विजय पाप पर पुण्य की विजय अत्याचार पर सदाचार की विजय क्रोध पर दया, क्षमा की विजय अज्ञान पर ज्ञान की विजय रावण पर श्रीराम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनायें

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विजयदशमी की शुभकामनायएं

बुराई का होता है विनाश, रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश, यही है दशहरे का त्यौहार विजयदशमी की शुभकामनाएं

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