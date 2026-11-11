Happy Bhai Dooj, भाई दूज की शुभकामनाएं: 10 जबरदस्त फोटो मैसेज के साथ भाई दूज की बधाई

Happy Bhai Dooj wishes

तिलक की रोली में प्यार का रंग भर जाए, दुआओं से तुम्हारा हर सपना संवर जाए, जीवन में तरक्की के नए अवसर मिलें, तुम्हें हर मोड़ पर खुशियों के फूल खिलें मिलें।