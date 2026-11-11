Happy Bhai Dooj, भाई दूज की शुभकामनाएं: 10 जबरदस्त फोटो मैसेज के साथ भाई दूज की बधाई

तिलक की रोली में प्यार का रंग भर जाए, दुआओं से तुम्हारा हर सपना संवर जाए, जीवन में तरक्की के नए अवसर मिलें, तुम्हें हर मोड़ पर खुशियों के फूल खिलें मिलें।
ईश्वर तुम्हें हर खुशी का हकदार बनाए, तुम्हारी मेहनत को एक नई पहचान दिलाए, हर सपना तुम्हारी आंखों में सजता रहे, तुम्हारा जीवन खुशियों से महकता रहे
नन्ही-नन्ही यादों का खजाना साथ रहे, हमारे रिश्ते में विश्वास और मिठास रहे, चाहे बदल जाए दुनिया का हर अंदाज, हमारा प्यार बना रहे हर दिन, हर आज
लड़ते-झगड़ते बीते बचपन के वो दिन, आज भी याद आते हैं वो प्यारे पल हर दिन, रिश्ते की यह मिठास हमेशा कायम रहे, हमारे बीच प्यार का विश्वास हमेशा बना रहे
खुशियों से तुम्हारा हर आँगन सज जाए, जीवन का हर मौसम सुहाना बन जाए, दुख की कोई घड़ी तुम्हारे पास न आए, भाई दूज तुम्हारे लिए नई उम्मीदें लाए
तुम्हारी जिंदगी में उजालों का बसेरा हो, हर मुश्किल के बाद खुशियों का सवेरा हो, सपनों को पूरा करने का हौसला मिलता रहे, तुम्हारे सिर पर हमेशा अपनों का हाथ रहे
भाई दूज पर दिल से यही पैगाम है, तुम्हारी खुशियों के नाम हर सुबह और शाम है, जीवन में तुम्हें हर वो मुकाम मिले, जिसके लिए तुम्हारे दिल में अरमान हैं।
रिश्तों की दुनिया में तुम सबसे खास हो, मेरे बचपन की यादों का खूबसूरत एहसास हो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार रहे, हमारे बीच हमेशा प्यार ही प्यार रहे।
हर कदम पर तुम्हें नई कामयाबी मिले, हर कोशिश को मंजिल तक पहुंचने की राह मिले, कभी हिम्मत तुम्हारी कमजोर न पड़े, खुशियों का कारवां तुम्हारे साथ चले
तुमसे जुड़ी यादें मेरे दिल के करीब हैं, हमारे रिश्ते के रंग सबसे खूबसूरत हैं, यह बंधन कभी समय से कमजोर न हो, हमारे प्यार में कभी कोई कमी न हो।