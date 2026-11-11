Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Happy Bhai Dooj, भाई दूज की शुभकामनाएं: 10 जबरदस्त फोटो मैसेज के साथ भाई दूज की बधाई

Happy Bhai Dooj Photos messages : आज बुधवार के दिन भाई दूज मनाया जाएगा। भाई दूज का का दिन खास बनाने के लिए अपनों के साथ शेयर करें ये शानदार मैसेज और फोटो -

Shrishti ChaubeyNov 11, 2026 04:44 am IST
Follow us on Google News
1/10

Happy Bhai Dooj wishes

तिलक की रोली में प्यार का रंग भर जाए, दुआओं से तुम्हारा हर सपना संवर जाए, जीवन में तरक्की के नए अवसर मिलें, तुम्हें हर मोड़ पर खुशियों के फूल खिलें मिलें।

2/10

भाई दूज का दिन शुभ हो

ईश्वर तुम्हें हर खुशी का हकदार बनाए, तुम्हारी मेहनत को एक नई पहचान दिलाए, हर सपना तुम्हारी आंखों में सजता रहे, तुम्हारा जीवन खुशियों से महकता रहे

3/10

भाई दूज मैसेज

नन्ही-नन्ही यादों का खजाना साथ रहे, हमारे रिश्ते में विश्वास और मिठास रहे, चाहे बदल जाए दुनिया का हर अंदाज, हमारा प्यार बना रहे हर दिन, हर आज

4/10

हैप्पी भैया दूज 2026

लड़ते-झगड़ते बीते बचपन के वो दिन, आज भी याद आते हैं वो प्यारे पल हर दिन, रिश्ते की यह मिठास हमेशा कायम रहे, हमारे बीच प्यार का विश्वास हमेशा बना रहे

5/10

भाई दूज की बहुत बधाई

खुशियों से तुम्हारा हर आँगन सज जाए, जीवन का हर मौसम सुहाना बन जाए, दुख की कोई घड़ी तुम्हारे पास न आए, भाई दूज तुम्हारे लिए नई उम्मीदें लाए

6/10

भाई दूज की मंगलकामनाएं

तुम्हारी जिंदगी में उजालों का बसेरा हो, हर मुश्किल के बाद खुशियों का सवेरा हो, सपनों को पूरा करने का हौसला मिलता रहे, तुम्हारे सिर पर हमेशा अपनों का हाथ रहे

7/10

हैप्पी भाई दूज 2026

भाई दूज पर दिल से यही पैगाम है, तुम्हारी खुशियों के नाम हर सुबह और शाम है, जीवन में तुम्हें हर वो मुकाम मिले, जिसके लिए तुम्हारे दिल में अरमान हैं।

8/10

भाई दूज के शुभकामना संदेश

रिश्तों की दुनिया में तुम सबसे खास हो, मेरे बचपन की यादों का खूबसूरत एहसास हो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार रहे, हमारे बीच हमेशा प्यार ही प्यार रहे।

9/10

भाई दूज की शुभकामनाएं

हर कदम पर तुम्हें नई कामयाबी मिले, हर कोशिश को मंजिल तक पहुंचने की राह मिले, कभी हिम्मत तुम्हारी कमजोर न पड़े, खुशियों का कारवां तुम्हारे साथ चले

10/10

भाई दूज का दिन खुशियां लाए

तुमसे जुड़ी यादें मेरे दिल के करीब हैं, हमारे रिश्ते के रंग सबसे खूबसूरत हैं, यह बंधन कभी समय से कमजोर न हो, हमारे प्यार में कभी कोई कमी न हो।

Bhai Dooj
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणHappy Bhai Dooj, भाई दूज की शुभकामनाएं: 10 जबरदस्त फोटो मैसेज के साथ भाई दूज की बधाई