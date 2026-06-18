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हल्दी वाले पानी से नहाएंगे तो मिलेंगे ये 6 फायदे, शादी-नौकरी की दिक्कत होगी खत्म

Haldi Water Bath Benefits: क्या आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है? शादी की बात बनते-बनते रह जा रही है? अगर आप हल्दी वाले पानी से नहाएंगे तो ये दिक्कतें दूर होने के साथ-साथ कई और भी फायदे मिलेंगे। 

Garima SinghJun 18, 2026 07:58 pm IST
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पानी में हल्दी डालकर नहाने के फायदे

क्या आपके काम बार-बार अटक रहे हैं? मन बैचेन सा रहता है? बता दें शास्त्रों में हल्दी वाले पानी के स्नान को बहुत फायदेमंद बताया गया है। अगर आप गुरुवार के दिन पानी में चुटकी भर हल्दी मिला देंगे तो इससे जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। साथ ही जिंदगी में सुख-शांति आती है।

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मजबूत होता है गुरु ग्रह

ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। ऐसे में हल्दी वाले पानी से नहाने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। नियमित रूप से ऐसा करने से जिंदगी में नए-नए मौके आते हैं।

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दूर होती है नेगेटिविटी

अगर आप पानी में हल्दी मिलाकर नहाते हैं तो इससे जिंदगी में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। साथ ही आपका मन भी हल्का महसूस करेगा और इसके साथ आपके घर का माहौल भी काफी अच्छा रहने लगेगा।

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बढ़ता है मान-सम्मान

हल्दी को एक तरह से शुभता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अगर पानी में इसे डालकर नहाया जाए तो भाग्य का साथ मिलने लगता है। साथ ही माना जाता है कि इससे मान-सम्मान भी बढ़ता है।

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सुधरते हैं रिश्ते

हल्दी वाले पानी से नहाने से गुरु मजबूत होता है। गुरु मजबूत होता है तो रिश्ते पहले से और भी बेहतर हो जाते हैं। घर-परिवार में पॉजिटिविटी बनी रहती है। वहीं जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है उन्हें भी हल्दी वाले पानी से नहाने की सलाह दी जाती है।

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करियर में मिलती है ग्रोथ

ऐसी भी मान्यता है कि इस उपाय से करियर में नए-नए मौके मिलना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को नौकरी में बाधाएं या किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो उन्हें हल्दी वाले पानी से नहाने के लिए कहा जाता है।

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घर में आती है बरकत

धार्मिक मान्यता है गुरुवार के दिन हल्दी वाले पानी से नहाया जाए तो जिंदगी में खूब बरकत आती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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