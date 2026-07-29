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GURU PURNIMA WISHES, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं: इन स्पेशल मैसेज, शायरी और फोटो संग दें गुरु पूर्णिमा की बधाई

GURU PURNIMA WISHES IN HINDI GURU PURNIMA 2026 : गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव भी माना जाता है। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस महायोग में अपने गुरुजनों, माता-पिता और दीक्षा गुरु का पूजन कर आशीर्वाद लेना अक्षय पुण्य देने वाला होगा।

Shrishti ChaubeyJul 29, 2026 04:44 am IST
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गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं

मां-बाप की मूरत है गुरु कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम गुरु पूर्णिमा 2026की शुभकामनाएं

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गुरु पूर्णिमा की बधाई

ज्ञान की शलाका से जिसने अज्ञान के अंधकार से अंध हो गए लोगों की आंखों को खोली, उस गुरु को नमन।

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गुरु पूर्णिमा पर भेजें शुभकामना

यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं

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गुरु पूर्णिमा 2026 की बधाई

गुरु की महिमा है अगम, गाकर तरता शिष्य गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं

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गुरु पूर्णिमा बधाई मैसेज

गुरु को पारस जानिए, करे लौह को स्वर्ण शिष्य और गुरु जगत में, केवल दो ही वर्ण गुरु पूर्णिमा 2026 की बधाई

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हैप्पी गुरु पूर्णिमा

ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास गुरु सेवा ते पाइए, सद् गुरु चरण निवास गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

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गुरु पूर्णिमा विशेज

आपका सिखाया हर सबक मेरे जीवन को दिशा देता है, आपको मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई! आप जैसे गुरु के साथ जीवन की राह आसान हो जाती है। गुरु पूर्णिमा 2026 की बधाई डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Guru Purnima Purnima kab hai Guru Purnima wishes
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