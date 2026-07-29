GURU PURNIMA WISHES, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं: इन स्पेशल मैसेज, शायरी और फोटो संग दें गुरु पूर्णिमा की बधाई

गुरु पूर्णिमा विशेज

आपका सिखाया हर सबक मेरे जीवन को दिशा देता है, आपको मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई! आप जैसे गुरु के साथ जीवन की राह आसान हो जाती है। गुरु पूर्णिमा 2026 की बधाई डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।