GURU PURNIMA WISHES, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं: इन स्पेशल मैसेज, शायरी और फोटो संग दें गुरु पूर्णिमा की बधाई

मां-बाप की मूरत है गुरु कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम गुरु पूर्णिमा 2026की शुभकामनाएं
ज्ञान की शलाका से जिसने अज्ञान के अंधकार से अंध हो गए लोगों की आंखों को खोली, उस गुरु को नमन।
यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं
गुरु की महिमा है अगम, गाकर तरता शिष्य गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं
गुरु को पारस जानिए, करे लौह को स्वर्ण शिष्य और गुरु जगत में, केवल दो ही वर्ण गुरु पूर्णिमा 2026 की बधाई
ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास गुरु सेवा ते पाइए, सद् गुरु चरण निवास गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
आपका सिखाया हर सबक मेरे जीवन को दिशा देता है, आपको मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई! आप जैसे गुरु के साथ जीवन की राह आसान हो जाती है। गुरु पूर्णिमा 2026 की बधाई डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।