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Pukhraj पहने बिना भी मजबूत हो सकता है गुरु, गुरुवार को अपनाएं 8 आसान उपाय

Guruwar Upay: क्या बिना पुखराज पहने भी गुरु ग्रह मजबूत किया जा सकता है? आइए जानते हैं कि किन उपायों और अच्छी आदतों से भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाया जा सकता है? 

Garima SinghMay 14, 2026 10:09 am IST
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पुखराज के बिना गुरु ग्रह को मजबूत करें

ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को शादी, ज्ञान और तरक्की का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु मजबूत हो तो ये सम्मान, सफलता और अच्छी किस्मत दिलाता है। कई लोग गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पुखराज पहनते हैं। हालांकि इसके बिना भी कुछ आसान उपाय और अच्छी आदतें के साथ-साथ पूजा-पाठ के जरिए भी गुरु ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे?

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गुरुवार का व्रत रखें

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने से गुरु ग्रह की कृपा मिलती है। इससे शादी और पैसों से जुड़ी दिक्कत भी खत्म होने लगती है। साथ ही करियर में अच्छी-खासी ग्रोथ देखने को मिलती है।

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हल्दी का दान करें

ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना शुभ बताया गया है। माना जाता है कि इस उपाय से जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

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केले के पेड़ की पूजा करें

गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाना और पूजा करना गुरु ग्रह को मजबूत करने का आसान उपाय माना जाता है। हर गुरुवार आप केले की पेड़ की पूजा जरूर करें।

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पीले कपड़े पहनें

गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना गुरु ग्रह से जुड़ा माना जाता है। माना जाता है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है।

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भगवान विष्णु की पूजा करें

गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी जरूर करना चाहिए।

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गुरुवार को पीली चीजों का दान करें

गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप गुरुवार के दिन चना दाल, केसर, हल्दी या पीले फल दान जरूर करें। मान्यता है कि इससे जिंदगी में खुशहाली और सुख-समृद्धि आती है।

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विष्णु जी को अर्पित करें पीले फूल

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने से गुरु दोष कम होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है।

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बड़ों का सम्मान करें

गुरु ग्रह ज्ञान और सम्मान का कारक माना जाता है। इसलिए आप अपने गुरु और अपने से बड़े लोगों का सम्मान हमेशा करें। ऐसा करना शुभ फल देता है।

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सच्चे मन से करें उपाय

ऊपर बताए गए उपाय दिखने में आसान लग सकते हैं लेकिन इन्हें हमेशा सच्चे मन से ही करें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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