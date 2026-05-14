Pukhraj पहने बिना भी मजबूत हो सकता है गुरु, गुरुवार को अपनाएं 8 आसान उपाय

पुखराज के बिना गुरु ग्रह को मजबूत करें

ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को शादी, ज्ञान और तरक्की का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु मजबूत हो तो ये सम्मान, सफलता और अच्छी किस्मत दिलाता है। कई लोग गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पुखराज पहनते हैं। हालांकि इसके बिना भी कुछ आसान उपाय और अच्छी आदतें के साथ-साथ पूजा-पाठ के जरिए भी गुरु ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे?