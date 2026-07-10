Gemstone: बिजनेस में लाभ दिलाता है पन्ना लेकिन इस 4 लोगों को पहुंचा सकता है नुकसान

पन्ना धारण करने का सही नियम

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पन्ना को हमेशा बुधवार के दिन ही पहनना चाहिए। इसे दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनने की मान्यता है। हमेशा असली और सर्टिफाइड रत्न ही लें तभी ये असरदार होगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।