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Gemstone: बिजनेस में लाभ दिलाता है पन्ना लेकिन इस 4 लोगों को पहुंचा सकता है नुकसान

रत्नशास्त्र में पन्ना को बहुत ही पावरफुल रत्नों में से एक माना जाता है। इसका संबंध बुध ग्रह से हैं। हालांकि ये मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु राशि वालों के सही नहीं माना जाता है। जानिए आखिर किन वजहों से पन्ना इन राशियों को सूट नहीं करता है।

Garima SinghJul 10, 2026 05:28 pm IST
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किन लोगों को सूट नहीं करता पन्ना?

रत्न और ज्योतिष शास्त्र में पन्ना का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। इसे धारण करने से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है और बिजनेस से जुड़े मामलों में खूब तरक्की भी होती है। हालांकि ये हर किसी को सूट नहीं करता है। जानिए आखिर पन्ना किन लोगों को सही रिजल्ट देने की बजाय चीजें खराब कर सकता है?

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मेष राशि को नहीं पहनना चाहिए पन्ना

मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में बुध और मंगल को अलग-अलग स्वभाव का माना जाता है। ऐसे में पन्ना इस राशि के लोगों को सही फैसला लेने में भ्रमित कर सकता है। वहीं पैसों से जुड़े मामलों में परेशानी बढ़ सकती है।

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कर्क राशि को सूट नहीं करता पन्ना

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से होता है। माना जाता है कि ऐसे लोगों को पन्ना सूट करने की बजाय मानसिक तनाव ही देता है। साथ ही ये मन की उलझन भी बढ़ा सकता है। ऐसे में काम में मन ना लगने जैसी स्थिति बन सकती है।

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वृश्चिक राशि को नुकसान पहुंचा सकता है पन्ना

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। ऐसे में इन लोगों को पन्ना पहनने की जल्दबाजी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस राशि वालों को पन्ना बिजनेस में नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं रिश्तों में भी तनाव बढ़ सकता है।

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धनु राशि की बढ़ा सकता है मुश्किलें

धनु राशि वालों के लिए भी पन्ना शुभ नहीं माना जाता है। इस राशि के जातक अगर पन्ना धारण करते हैं तो इनके करियर और बिजनेस की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं इनकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

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ये लोग भी रहें सावधान

जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है उन्हें पन्ना पहनने से बचना चाहिए। वहीं अगर राहु, केतु या फिर मंगल अशुभ स्थिति में हो तो भी ये नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को पहले किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए नहीं तो ये उल्टा असर कर सकता है।

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पन्ना धारण करने का सही नियम

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पन्ना को हमेशा बुधवार के दिन ही पहनना चाहिए। इसे दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनने की मान्यता है। हमेशा असली और सर्टिफाइड रत्न ही लें तभी ये असरदार होगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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