Panna Gemstone: पन्ना के साथ इन 4 रत्नों को पहनने से होगी ओवरथिंकिंग, अशुभ फल देता है इनका कॉम्बिनेशन

पन्ना धारण करने के लाभ

ज्योतिष और रत्न शास्त्र में पन्ना को बुध ग्रह का रत्न माना जाता है। मान्यता है कि इसे पहनने से बुद्धि तेज होती है और कम्यूनिकेशन स्किल्स और भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा पन्ना बिजनेस से जुड़े लोगों को शुभ फल देता है। कुल मलाकर पन्ना पढ़ाई, करियर और बिजनेस के लिए बेस्ट रत्नों में से एक माना जाता है।