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लोगों की पीठ पीछे करते हैं खूब बुराई? गॉसिप करने से खराब होते हैं 3 ग्रह, जानें कैसे

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीठ पीछे लोगों की बुराई और गॉसिप करने से 3 ग्रह कमजोर हो सकते हैं। जानें कैसे इस आदत की वजह से खुद की ही जिंदगी अंधेरे में जाने लगती है?

Garima SinghMay 28, 2026 10:10 pm IST
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गलत आदतों से कमजोर होते हैं 3 ग्रह

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी गलत आदतों और बोलचाल का असर भी ग्रहों पर पड़ता है। पीठ पीछे लोगों की बुराई करना और नेगेटिव बातें करना जिंदगी में तनाव और नेगेटिविटी को बढ़ा सकता है। इसी के साथ इसकी वजह से हमारे कुछ ग्रह भी कमजोर होने लगते हैं। आइए जानते हैं कैसे?

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गुरु होता है प्रभावित

गुरु को ज्ञान, सम्मान और भाग्य का ग्रह माना जाता है। इस ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति को समाज में इज्जत, अच्छे रिश्ते, अच्छी प्रोफेशनल लाइफ मिलती है और जिंदगी में शांति आती है।

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कमजोर गुरु की निशानी

अब अगर कोई व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी को लेकर गॉसिप करता है गलत बात करता है तो इससे उसका गुरु ग्रह कमजोर होता है। इससे धीरे-धीरे रिश्ते खराब होते हैं और मान-सम्मान में भी कमी आने लगती है।

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मन से होता है चंद्रमा का कनेक्शन

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और फीलिंग्स का कारक माना जाता है। लगातार किसी के बारे में गलत बोलने और नेगेटिव सोच रखने से मन अशांत रहने लगेगा और धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी।

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कमजोर चंद्रमा की निशानी

अगर आपका चंद्रमा कमजोर होगा तो आप बार-बार तनाव महसूस करेंगे। ओवरथिंकिंग बढ़ जाएगी। वहीं नींद से जुड़ी दिक्कतें भी शुरू होने लगेंगी। इसका प्रभाव जिंदगी के हर पहलू पर नजर आने लगेगा।

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बुध इस वजह से होता है कमजोर

अगर आप किसी के बारे में कुछ खराब कहेंगे और उनकी पीठ पीछे गॉसिप करेंगे या फिर मजाक उड़ाएंगे तो आपका बुध ग्रह कमजोर होगा। इसका असर कहीं ना कहीं खुद के रिश्तों पर भी पड़ता है।

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तीनों ग्रहों को ऐसे करें मजबूत

अगर आप इन ग्रहों को मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हर किसी से अच्छे से बात करें। दूसरों का सम्मान करें। अच्छी आदतों को अपनाने से ग्रह मजबूत होते हैं और इससे जिंदगी में शांति बनी रहती है। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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