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रत्नशास्त्र: दिन-रात की मेहतन नहीं ला पा रही रंग? सोए भाग्य जगाएंगे ये 3 रत्न, जानें पहनने के सही नियम

मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलना, बार-बार रुकावटें आना और भाग्य का साथ नहीं देना कई लोगों की आम समस्या है। रत्नशास्त्र के अनुसार, माणिक्य, गोमेद और नीलम जैसे शक्तिशाली रत्न सूर्य, राहु और शनि ग्रहों को मजबूत कर सोए भाग्य को जगा सकते हैं।

Navaneet RathaurJun 16, 2026 03:40 pm IST
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माणिक्य, गोमेद और नीलम

रत्नशास्त्रों के अनुसार, माणिक्य, गोमेद और नीलम ये तीनों रत्न करियर, आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ाने में विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं, लेकिन सही नियमों के साथ ही इनका उपयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं इनके नियम और महत्व।

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माणिक्य: सूर्य की शक्ति बढ़ाने वाला रत्न

माणिक्य सूर्य ग्रह का रत्न है। जो लोग आत्मविश्वास की कमी, सरकारी कामों में अड़चन या नेतृत्व क्षमता नहीं दिखा पाने की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए माणिक्य बहुत प्रभावी है। यह रत्न व्यक्ति को तेज, सम्मान और उच्च पद दिलाने में मदद करता है। मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर माणिक्य पहनने से सूर्य बलवान होता है और भाग्य का साथ मिलता है।

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गोमेद: राहु की उलझनों को सुलझाने वाला रत्न

गोमेद राहु का रत्न है। राहु जब कमजोर या अशुभ होता है, तो व्यक्ति को भ्रम, अनिश्चितता, विदेश यात्रा में रुकावट और अचानक नुकसान का सामना करना पड़ता है। गोमेद इन समस्याओं को दूर करता है। जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित फल नहीं मिल रहा, उनके लिए गोमेद भाग्य को खोलने में सहायक साबित होता है।

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नीलम: शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का उपाय

नीलम शनि का रत्न है। शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, तो व्यक्ति को मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलते हैं। नीलम शनि को मजबूत करके अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक सफलता देता है। सही व्यक्ति को नीलम पहनाने से करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है।

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रत्न पहनने के नियम

रत्नों को हमेशा ज्योतिषी की सलाह से ही पहनना चाहिए। माणिक्य रविवार को, गोमेद शनिवार या बुधवार को और नीलम शनिवार को पहनना शुभ होता है। रत्न शुद्ध और ऊर्जावान होना चाहिए। इसे पहनने से पहले गंगाजल से शुद्ध करें और मंत्र जाप करें।

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माणिक्य पहनने की विधि

माणिक्य सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका में पहनें। इसे रविवार को सूर्योदय के समय पहनना उत्तम है। पहनते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। कम से कम 3-5 रत्ती का माणिक्य पहनें।

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गोमेद पहनने की विधि

गोमेद चांदी या पंचधातु में मध्यमा उंगली में पहनें। शनिवार या बुधवार को दोपहर के समय पहनना शुभ है। 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का जाप करें। 4-6 रत्ती का गोमेद उपयुक्त होता है।

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नीलम पहनने की विधि

नीलम लोहे, चांदी या पंचधातु में मध्यमा उंगली में पहनें। इसे शनिवार को रात्रि में पहनना चाहिए। 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। पहले इसे कुछ दिन चांदी के लॉकेट में गले में पहनकर देखें, फिर अंगूठी में डालें।

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इन बातों का रखें ध्यान

माणिक्य, गोमेद और नीलम सही व्यक्ति को सही समय पर पहनने से मेहनत का फल मिलता है और सोया भाग्य जाग जाता है। लेकिन याद रखें, रत्न केवल सहायक हैं। ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्मों के बिना कोई रत्न चमत्कार नहीं कर सकता है। इन रत्नों को कभी भी बिना ज्योतिषी की सलाह के ना पहनें। यदि कोई रत्न नुकसान पहुंचाए, तो तुरंत उतार दें। रत्नों को नियमित रूप से शुद्ध करें और सकारात्मक सोच रखें।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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