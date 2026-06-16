रत्नशास्त्र: दिन-रात की मेहतन नहीं ला पा रही रंग? सोए भाग्य जगाएंगे ये 3 रत्न, जानें पहनने के सही नियम

इन बातों का रखें ध्यान

माणिक्य, गोमेद और नीलम सही व्यक्ति को सही समय पर पहनने से मेहनत का फल मिलता है और सोया भाग्य जाग जाता है। लेकिन याद रखें, रत्न केवल सहायक हैं। ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्मों के बिना कोई रत्न चमत्कार नहीं कर सकता है। इन रत्नों को कभी भी बिना ज्योतिषी की सलाह के ना पहनें। यदि कोई रत्न नुकसान पहुंचाए, तो तुरंत उतार दें। रत्नों को नियमित रूप से शुद्ध करें और सकारात्मक सोच रखें।