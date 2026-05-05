Gold Astrology: इन 6 लोगों को सूट नहीं करता है गोल्ड, जानें किन लोगों के लिए होता है लकी?

किनके लिए लकी है गोल्ड और किन्हें नहीं करता है सूट?

गोल्ड की चमक के आगे लगभग हर कोई दिल हार जाता है। हालांकि ये हर किसी के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका असर व्यक्ति की राशि और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। जहां कुछ लोगों के लिए गोल्ड पहनना तरक्की और धन का संकेत देता है। वहीं कुछ पर ये उल्टा असर भी डाल सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि किन लोगों को सोना पहनने से बचना चाहिए और किनके लिए यह सच में लकी साबित होता है।