Gold Astrology: इन 6 लोगों को सूट नहीं करता है गोल्ड, जानें किन लोगों के लिए होता है लकी?

गोल्ड की चमक के आगे लगभग हर कोई दिल हार जाता है। हालांकि ये हर किसी के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका असर व्यक्ति की राशि और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। जहां कुछ लोगों के लिए गोल्ड पहनना तरक्की और धन का संकेत देता है। वहीं कुछ पर ये उल्टा असर भी डाल सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि किन लोगों को सोना पहनने से बचना चाहिए और किनके लिए यह सच में लकी साबित होता है।
राशिफल की दूसरी राशि वृषभ है। इस राशि के लोगों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। वहीं सोना का संबंध गुरु से है। दोनों की आपस में बनती नहीं है। ऐसे में जब वृषभ राशि के लोग गोल्ड यानी सोना पहनते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति और हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है।
मिथुन राशिफल में तीसरे नंबर पर आता है। इसका स्वामी ग्रह बुध है। बुध और गुरु के तालमेल को कुछ खास नहीं माना जाता है। ऐसे में मिथुन राशि वाले अगर गोल्ड पहनते हैं तो उनके काम में रुकावट पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं।
कन्या राशि वालों को भी सोना ना पहनने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कई वजहें हैं। मान्यता है कि इसे पहनते ही इनकी ओवरथिंकिंग बढ़ने का खतरा रहता है। साथ ही घर में अशांति का माहौल भी बनने की संभावना होती हैं। हालांकि जानकार ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर रत्न और सोना पहन सकते हैं।
तुला राशि वालों का स्वामी ग्रह शुक्र है। ऐसे में इन्हें भी सोना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तुला राशि वालों को सोने से बनी ज्वेलरी को पहनने से बचना ही चाहिए।
मकर राशि वालों को भी सोना ज्यादा सूट नहीं करता है। माना जाता है कि इसे पहनने से घर में टेंशन या मन में बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए इस राशि के लोगों को सोने से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए।
कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। ऐसे में जब इस राशि के लोग सोना पहनेंगे तो ऐसा हो सकता है करियर में धीमी ग्रोथ हो या फिर बार-बार रुकावट की स्थिति बने। सोना पहनने से इस राशि के जातक परेशान हो सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के हिसाब सोना कुछ ही राशियों को सबसे ज्यादा सूट करता है। कुल 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए सोना तरक्की के रास्ते खोल सकता है। इस लिस्ट में मेष, सिंह, धनु, कर्क और वृश्चिक राशि है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।