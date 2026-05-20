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Vastu Tips: गिफ्ट में भूलकर भी ना दें ये 7 चीजें, रिश्तों में बढ़ सकती है कड़वाहट

Vastu Tips for Gifts: वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें गिफ्ट करना अशुभ माना जाता है। बर्थडे, एनीवर्सिरी और किसी भी शुभ काम में गिफ्त देते वक्त 7 चीजों को देने से रिश्ते में तनाव और नेगेटिविटी बढ़ सकती है। 

Garima SinghMay 20, 2026 08:41 am IST
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शादी, बर्थडे या फिर एनीवर्सरी पर ना दें ये 7 चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें गिफ्ट करने से रिश्तों में दूरी, तनाव और नेगेटिविटी बढ़ सकती है। ऐसे में गिफ्ट देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से किन चीजों को कभी भी गिफ्ट के तौर पर दूसरों को नहीं देना है?

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भगवान की मूर्ति

वास्तु के अनुसार भगवान की मूर्ति गिफ्ट करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दरअसल मूर्ति की सही देखभाल और नियम जरूरी होते हैं और इसी वजह से हर किसी को ये गिफ्ट देना सही नहीं माना जाता है।

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घड़ी

वास्तु में घड़ी का काफी महत्व है। इसे समय से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु मान्यता के अनुसार किसी को घड़ी गिफ्ट करने से रिश्तों में तनाव या दूरी आ सकती है।

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पर्स

वास्तु के नियम के अनुसार किसी को खाली पर्स गिफ्ट करना शुभ नहीं माना जाता है। अगर गिफ्ट में पर्स देना ही है तो उसमें एक सिक्का या शगुन के तौर पर कुछ पैसे जरूर रखें।

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नुकीले चीजें

चाकू, कैंची या दूसरी धारदार डेकॉर वाली चीजें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है या फिर झगड़े भी होने की संभावना बढ़ जाती है।

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काले रंग की चीजें

पूरी तरह काले रंग के गिफ्ट को वास्तु में ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। दरअसल काले रंग को अच्छा नहीं मानते हैं और ये हर किसी के लिए सूटेबल भी नहीं होता है।

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रुमाल

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार किसी को रुमाल गिफ्ट करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे रिश्तों में अपने आप दरार आने लगती हैं।

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सूखे या कांटेदार पौधे

वास्तु के अनुसार सूखे पौधे या बहुत ज्यादा कांटेदार पौधे गिफ्ट करना अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे तनाव और नेगेटिविटी आती है। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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