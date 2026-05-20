Vastu Tips: गिफ्ट में भूलकर भी ना दें ये 7 चीजें, रिश्तों में बढ़ सकती है कड़वाहट

सूखे या कांटेदार पौधे

वास्तु के अनुसार सूखे पौधे या बहुत ज्यादा कांटेदार पौधे गिफ्ट करना अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे तनाव और नेगेटिविटी आती है। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।