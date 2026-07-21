घर में शिवलिंग कैसे रखना चाहिए, जानें वास्तु अनुसार सही दिशा

घर में किस तरह का शिवलिंग रखना चाहिए?

घर में नर्मदा नदी में पाए जाने वाले पत्थर से बना शिवलिंग रखना शुभ माना गया है। आप धातु से बना शिवलिंग भी रख सकते हैं। घर में सोने, चांदी और तांबे से बना शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।