घर में शिवलिंग कैसे रखना चाहिए, जानें वास्तु अनुसार सही दिशा

सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। इस महीने में पूरी भक्ति से साथ भगवान शिव की आराधना की जाएगी। कई लोग सावन के महीने में अपने घर में शिवलिंग की स्थापना भी करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शिवलिंग की स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए-
वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय व्यक्ति का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, शिवलिंग का जलाधारी का मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए।
अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो साइज का ध्यान जरूर रखें। घर में छोटे आकार का शिवलिंग स्थापित करना शुभ माना जाता है। घर में अंगूठे के आकार (लगभग 4-6 इंच) का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखना चाहिए।
घर में नर्मदा नदी में पाए जाने वाले पत्थर से बना शिवलिंग रखना शुभ माना गया है। आप धातु से बना शिवलिंग भी रख सकते हैं। घर में सोने, चांदी और तांबे से बना शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।