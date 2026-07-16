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भूलकर भी घर में न रखें ये 6 चीजें, होगा खर्च और क्लेश

कई बार घर में रखी कुछ चीजें भी वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। घर की एनर्जी करियर के लेकर हेल्थ तक को प्रभावित करती है। घर में कुछ चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। घर में रखी कुछ चीजें बैड लक को अट्रैक्ट करती हैं। 

Shrishti ChaubeyJul 16, 2026 12:25 am IST
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घर का वास्तु

कई बार घर में रखी कुछ चीजें भी वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। घर की एनर्जी करियर के लेकर हेल्थ तक को प्रभावित करती है। घर में कुछ चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। घर में रखी कुछ चीजें बैड लक को अट्रैक्ट करती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ वस्तुओं के बारे में -

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कैक्टस का पौधा

घर में कभी भी कैक्टस का पौधा रखना नहीं चाहिए। घर में कांटेदार पौधे रखने से घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है। चिड़चिड़ेपन का माहौल बना रहता है।

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फटे, गंदे, पुराने कपड़े

कई बार लोग जल्दबाजी के चक्कर में या फिर आलस के चक्कर में गंदे, कटे-फटे कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं। इससे घर में क्लेश का माहौल बनता है। आपकी ये गलती वास्तु दोष का कारण भी बन सकती है।

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टूटा कांच

घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ कांच या शीशा नहीं रखना या लगाना चाहिए। टूटा हुआ कांच नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनता है।

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नेगेटिव तस्वीरें

घर में टूटी-फूटी या फटी हुई तस्वीर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। इससे घर-परिवार में कलह-क्लेश का माहौल बनता है। युद्ध की तस्वीर भी घर में झगड़े का कारण बनती है।

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बंद घड़ी

कभी भी घर पर बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खासतौर पर सुबह उठने के बाद बंद घड़ी देखना अशुभ माना जाता है। घर के किसी भी कोने में बंद घड़ी रखना शुभ नहीं माना जाता है।

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मुरझाए पौधे

घर में मुरझाए पौधे रखना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं, घर के किसी भी कोने में सूखे हुए पौधे नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है।

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