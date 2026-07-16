भूलकर भी घर में न रखें ये 6 चीजें, होगा खर्च और क्लेश

घर का वास्तु

कई बार घर में रखी कुछ चीजें भी वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। घर की एनर्जी करियर के लेकर हेल्थ तक को प्रभावित करती है। घर में कुछ चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। घर में रखी कुछ चीजें बैड लक को अट्रैक्ट करती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ वस्तुओं के बारे में -